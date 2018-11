Neue Westfälische (Bielefeld): CDU zweifelt an Gemeinnützigkeit der Umwelthilfe Schräge Angriffe Florian Pfitzner, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Würde sich die CDU mal so hart mit derAutoindustrie anlegen. Nein, der Bezirksverband Nordwürttembergschmäht lieber die Deutsche Umwelthilfe und stellt in einemParteitagsantrag ihre Gemeinnützigkeit infrage. DerCDU-Bezirksvorsitzende Steffen Bilger ist zugleich Staatssekretär imVerkehrsministerium, deshalb hat der Vorstoß so ein Gewicht. Man kannzur Deutschen Umwelthilfe stehen wie man will, die Gemeinnützigkeitwird ihr nicht von Parteien gewährt, sie wird von Finanzämternfestgelegt - oder aberkannt. Nun maßt sich ein einflussreicherCDU-Bezirksverband an, die Umweltorganisation aus hoher Warteeinzustufen, weil man "staatskonträres Handeln" erkannt haben will.Der Staat solle von jeglicher Privilegierung absehen. Man fragt sich,welche Haltung hinter solch einem Antrag steckt. Die noch amtierendenCDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel räumte dem Dialogmit zivilgesellschaftlichen Organisationen gerade erst einen höherenStellenwert ein. Nun werden sie aus ihrer Partei heraus scharfangegriffen. Die CDU zeigt sich schon länger genervt von derUmwelthilfe. Der Wirtschaftspolitiker Joachim Pfeiffer sieht in ihretwa einen "grün angestrichenen, semikriminellen Abmahnverein".Pfeiffers Wahlkreis liegt wie Bilgers im Autoland Baden-Württemberg.Kurz nach dem Leipziger Urteil zur grundsätzlichen Zulässigkeit vonFahrverboten hat der Chef der CDU-Fraktion in NRW, Bodo Löttgen, dieUmwelthilfe in ähnlich schräger Manier und unter dem Beifall der AfDkritisiert. Man könnte den Eindruck gewinnen, als sei die Umwelthilfevon ausländischen Firmen fremdgesteuert. Zuletzt ging es im Landtagwieder sachlicher zu, über geheimnisvolle Sponsoringfragen haben dieFraktionen jedenfalls nicht gestritten, dafür endlich einmal über denKern: die Luftreinhaltung.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell