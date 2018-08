Neue Westfälische (Bielefeld): CDU und vor allem CSU suchen nach Wegen aus dem Dunkel Union fehlt der Kompass Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Die Rückkehr der alten Männer: Volker Rühe -einst Verteidigungsminister Helmut Kohls - äußert sich zurWiedereinführung der Wehrpflicht, die CDU-Generalsekretärin AnnetteKramp-Karrenbauer losgetreten hat. Er lehnt sie ab, weil sie "insChaos" führe. Peter Hausmann (CSU), Ex-Regierungssprecher Kohls, lobtden Präsidenten des Verfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, für dessenKritik an der Wortwahl eines Horst Seehofer, CSU-Bundesinnenminister,in der Flüchtlingspolitik. Und er verteidigt Kardinal Marx, denVorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, gegen Seehofer. SeinRat an seine eigene Partei: "Es macht keinen Sinn, jemandem, der sichim dunklen Keller fürchtet, zu sagen, dass es noch dunklere Eckengibt. Man muss ihm sagen, wo der Lichtschalter ist." Was ist los inder christlich-liberalen bis -konservativen Bewegung Deutschlands?Hat sie auf der Suche nach Wahlkampfschlagern ihr Wertegerüstverloren? Fehlt Qualität im Führungspersonal? In dieser Woche gab eseine Beliebtheitsumfrage für die Ministerpräsidenten. Auf Platz 1 derGrüne Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg). Auf den folgendenPlätzen gibt es nur einen Unionspolitiker mit mehrheitlicherZustimmung: Schleswig-Holsteins Daniel Günter. Alle anderenCDU-Länderchefs fallen unter die 50-Prozentmarke, auchNRW-Ministerpräsident Laschet, und liegen hinter Amtskollegen aus derSPD und gar der Linkspartei. Im Jahr 13 der Kanzlerschaft von AngelaMerkel stellt die Union zwar so viele Länderchefs wie kaum je zuvor.Ihre Umfragen aber fallen. Hochgerechnet auf den Bund schafft die CSUnicht mehr die Fünf-Prozent-Klausel. Selten hat die Union, die CSUvor allem, sich so orientierungslos präsentiert. Ihr fehlt derKompass. Nie zeigte sie so wenig Respekt für ihre demokratischenGrundsätze. Norbert Blüm, auch Minister unter Kohl, fragte jüngst ineiner Mischung aus Verzweiflung und, wie er selbst sagte, "Ekel":"Wo, C, bist du geblieben?" Selbst der CSU-Ehrenvorsitzende TheoWaigel mahnte seine Nachfolger: "Bedenke das Ende!" Dem Land fehltmoralisch saubere, an demokratischen Werten ausgerichtete Führung,nah an den Menschen und mit Respekt vor den Leistungen seinerBürgerinnen und Bürger. Zugleich braucht es Orientierung inunsicheren Zeiten und eine klare Absage an nationalistische,insbesondere rechtsradikale Umtriebe. Zuständig ist dafür nach demGrundgesetz die Bundeskanzlerin. Auch sie aber ist derzeit - vorallem politisch - abgetaucht. Ende September immerhin - zwei Wochenvor der Bayern-Wahl - kommt sie zum Wahlkampf der CSU nachOttobeuren. Sie folgt der Einladung Theo Waigels, mit dem sie einstin Kohls Kabinett saß, als es in der Union noch Werte und Führunggab. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder soll auch da sein.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell