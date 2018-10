Neue Westfälische (Bielefeld): Die Bundeswehr verlässt das Kosovo Der vergessene Einsatz Dirk-Ulrich Brüggemann

Bielefeld (ots) - Fast 20 Jahre hat der Auslandseinsatz derBundeswehr im Kosovo gedauert. Jetzt geht er zu Ende. Das Feldlagerin Prizren wird geräumt und soll ein Innovationspark werden. Zwarbleiben noch einige deutsche Soldaten in der Hauptstadt Pristina,trotzdem endet mit der KFOR-Mission (Kosovo Forces) ein StückBundeswehrgeschichte. Unvergessen sind die Bilder vom Einmarsch derdeutschen Soldaten in den Süden des Kosovos. Eine junge albanischeFrau klettert auf ein gepanzertes Fahrzeug, überreicht den Soldateneinen Blumenstrauß und gibt dem Fahrer einen Kuss auf die Wange. DieMassen an der Straße rufen: "NATO, NATO". Für teures deutsches Geldwurde in Prizren wahrscheinlich auch der erste Kreisverkehr im Kosovogebaut. Mitten im Feldlager, als Ersatz für eine Kreuzung mit einemschmucken Blumenbeet im Zentrum. Die Soldaten nahmen es mitSchmunzeln. Schon lange ist der Einsatz in Deutschland inVergessenheit geraten. Wie anders lässt es sich erklären, dassVerteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) zuletzt im Jahr2014 ihre Soldaten in Prizren besucht hat. Hoffentlich nichtvergessen wird der Gedenkstein im Feldlager, der an die 27 deutschenSoldaten erinnert, die im Kosovo ihr Leben gelassen haben.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell