Neue Westfälische (Bielefeld): Bundesversammlung wählt den Bundespräsidenten Neue politische Führung Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Eine neue Zeitrechnung beginnt. Nicht erst, abervor allem sehr deutlich, seit in den USA mit Donald Trump ein Mannohne jede politische Erfahrung das Präsidentenamt übernommen hat.Nicht erst, aber vor allem sehr deutlich, seit in Großbritannien diedortige Regierung das unerwartete Ergebnis einer Volksabstimmungumsetzt und sich aus der Europäischen Union verabschiedet. Nichterst, aber vor allem sehr deutlich, seit in einigen Mitgliedsländernder Europäischen Union nationale und nationalistische Strömungen anEinfluss oder Mehrheit gewinnen und sich aus einer globalen, offenenWelt in eine neue, gefährliche Isolation verkriechen wollen. Mit demneuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, der am Sonntag dasAmt aus den Händen des ehemaligen Pfarrers und BürgerrechtlersJoachim Gauck übernimmt, beginnt auch in Deutschland eine neueZeitrechnung. Über 70 Jahre lang bestimmte die Nachkriegsordnung deszweiten Weltkriegs, neu aufgestellt durch eine Reihe von friedlichenRevolutionen vor gut 27 Jahren, das Leben in unserem Land. Sieforderte uns, aber gab uns auch Sicherheit. Sie ließ uns politischunbedeutend, aber schaffte uns Wohlstand. Sie gab uns Kraft fürDiplomatie und Vermittlung. Der schwierige US-Präsident gibt uns dieChance, uns zur selbstbewussten gleichberechtigten Partnerschaft zuemanzipieren. Die schwierige Lage in Europa gibt uns die Aufgabe,selbstbewusst eigene Interessen zu artikulieren, zugleich aber diePartner in der EU mit ihren selbstbewussten Interessen zuakzeptieren. Frank-Walter Steinmeier wird deshalb von einem weltweitgeschätzten politischen Diplomaten zu einem politischen FührungskopfDeutschlands werden. Er wird unser Land und die Interessen unseresLandes innerhalb und außerhalb klar artikulieren. Zugleich wird erHilfsbereitschaft und Kompromiss formulieren. Er wird Geduldausstrahlen und Unnachgiebigkeit. So wie er die Friedensprozesse inder Ukraine, dem Iran, Syrien und Libyen mitbetrieben hat. Damals alsDiplomat. Ab morgen aber wird er - gestützt auf eine breite Koalitionin der Bundesversammlung - Klartext sprechen. Das ist die Chance desneuen Amtes. Und dessen Herausforderung. Steinmeier muss und wird einpolitischer Führer werden und sich einreihen in die großen Köpfedeutscher Bundespräsidenten - als dritter Sozialdemokrat im höchstenStaatsamt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell