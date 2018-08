Neue Westfälische (Bielefeld): Bundeskanzlerin lässt sich mit Antwort an NRW-Bürgermeister Zeit

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Vor mehr als vier Wochen haben sichdie Bürgermeister der Rheinstädte Köln, Düsseldorf und Bonn mit einemBrief an Angela Merkel gewandt. Henriette Reker (parteilos), ThomasGeisel (SPD) und Ashok Sridharan (CDU) haben angeboten "in Notgeratene Geflüchtete" in ihren Städten aufzunehmen. In dieser Wochehat sich auch Bielefelds Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) demVorstoß angeschlossen. Wie alle drei Rheinstädte auf Anfrage der inBielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Freitagausgabe)bestätigen, hat keiner der Bürgermeister bisher eine Antwort derBundesregierung erhalten. Auf die Nachfrage im Kanzleramt in Berlinantwortete ein Regierungssprecher dieser Zeitung, zu Offenen Briefenäußere man sich nicht öffentlich.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell