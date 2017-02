Neue Westfälische (Bielefeld): Bundesinnenminister de Mazière gegen AfD-Verbot

Bielefeld (ots) - Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatsich gegen ein Verbot der Alternative für Deutschland (AfD)ausgesprochen. "Die AfD ist eine rechtspopulistische Partei, mit derwir uns politisch auseinandersetzen", sagte de Mazière der inBielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Donnerstagausgabe). "Unddazu gehört vor allem, den Menschen in Deutschland immer wiederdeutlich zu machen, dass das Konzept der AfD, welches sich daraufbeschränkt, Probleme drastisch zu beschreiben, ohne Lösungenanzubieten und durch schrille Tabubrüche Aufmerksamkeit zu erzeugen,absolut ungeeignet ist, um unser Land auch in Zukunft so gut dastehenzu lassen, wie es heute dank einer CDU-geführten Bundesregierungdasteht", sagte de Maizière dem Blatt.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell