Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der Vorsitzende derCDU-/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, hat den Ausgang derLandtagswahl in Hessen aus Sicht der CDU kritisch bewertet. "Das istein ganz schlechtes Ergebnis", sagte Brinkhaus der in Bielefelderscheinenden Neuen Westfälischen (Montagausgabe). Die Botschaft andie große Koalition könne nun nur heißen: "Sacharbeit leisten undProbleme lösen." Besonders wichtig seien die Felder Pflege,Sicherheit und Zukunft der Arbeit. Zum Einfluss der Landtagswahl aufden Bund sagte Brinkhaus: "Wir haben in der Koalition auf Fachebeneganz gut zusammengearbeitet. Ich gehe davon aus, dass das auch sobleiben wird."Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell