Neue Westfälische (Bielefeld): Bielefeld erhält endlich eine medizinische Fakultät Projekt für die ganze Region Lothar Schmalen, Düsseldorf

Nun also doch! An der Bielefelder Universitätsoll eine medizinische Fakultät entstehen. Seit Jahren kämpft eineKoalition aus Politikern, Ärzten, Krankenhausmanagern und Universitätdarum, dass in Ostwestfalen-Lippe neben Münster und Bochum einweiterer Standort für die Vollausbildung von Medizinern in Westfalengeschaffen wird. Den Befürwortern ging es immer darum, demÄrztemangel in der Region zu begegnen - ein Problem, mit demländliche Räume wie Ostwestfalen-Lippe mehr zu kämpfen haben alsBallungsräume an Rhein und Ruhr. Immer wieder waren die Streiter fürdie medizinische Fakultät bei der bisherigen Landesregierungabgeblitzt. Dabei hat Rot-grün die hohen Kosten ins Feld geführt.Ministerin Barbara Steffens und die Gesundheitspolitiker um GünterGarbrecht hatten stattdessen ein Kompromissmodell ersonnen. InKooperation mit der medizinischen Fakultät an der Bochumer Unisollten die angehenden Ärzte wenigstens einen Teil ihrer Ausbildungin OWL absolvieren - genauer gesagt in Minden und in Herford. DieBefürworter der Vollfakultät in Bielefeld bezweifelten von Anfang anden "Klebeeffekt" dieses Modells. Gemeint ist, dass mit diesem Modellnicht genügend junge Ärzte nach der Ausbildung in OWL bleiben würden.In der Tat ist das Bochumer Modell nur zögernd angelaufen, auch weildie Bochumer Medizinstudenten nur wenig Lust entwickelten, ihrepraktische Ausbildung in OWL zu absolvieren. Für die Region ist dieNachricht, die bei den Koalitionsgesprächen von CDU und FDP zuvernehmen war, ein positives Signal - auch wenn fraglich bleibt, obdie in Düsseldorf in den Raum gestellte Summe von 50 Millionen Eurowirklich ausreicht, um die Fakultät zu finanzieren. Bielefeld wirdStandort für eine Vollausbildung von Medizinern, das wertet auch dieUniversität in der Großstadt am Teuto mächtig auf. Zusammen mit ihrerrenommierten Fakultät für Gesundheitswissenschaften entstehtgleichzeitig ein neuer Schwerpunkt der Bielefelder Hochschule. Zu denHerausforderungen bei der Gründung der neuen Medizin-Fakultät gehörtsicher die Aufgabe, die gerade erst entstanden Strukturen desBochumer Modells in Minden und Herford auch für die künftigenBielefelder Medizinstudenten zu nutzen. Nur so wird die neueMedizinerausbildung ein Projekt der ganzen Region Ostwestfalen-Lippe.