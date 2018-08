Neue Westfälische (Bielefeld): Bielefeld bietet zusätzliche Aufnahme von Flüchtlingen an Die Kommunen beweisen Mut Miriam Scharlibbe

Bielefeld (ots) - Dass sich neben Bonn auch die ewigen RivalenKöln und Düsseldorf in einer Sache einig sind, ist an sich schon eineSeltenheit. Dass aber auch Ostwestfalen und Rheinländer an einemStrang ziehen, zeigt, um wie viel es bei dem offenen Brief etlicherBürgermeister an Angela Merkel geht. Um nicht weniger alsMenschenleben. Drei Wochen nach dem Angebot der Rheinstädtezusätzliche Flüchtlinge, die aus Seenot gerettet wurden, aufzunehmen,hat sich mit Pit Clausen der erste Bürgermeister einer OWL-Kommunedem Vorhaben angeschlossen. Na bitte, geht doch! Wie schon auf demHöhepunkt des Flüchtlingszustroms 2015, beweisen die Kommunen ihreFähigkeiten als Krisenmanager. Während auf Bundesebene nochgestritten wurde, ob wir das schaffen, haben viele Helfer in denStädten und Gemeinden Taten sprechen lassen. Und obwohl viel schiefgelaufen ist - Bezirksregierungen von heute auf morgen Busladungenmit Flüchtlingen in kleine Städte geschickt haben, provisorischeHäuser im Eilverfahren gebaut und leer stehende Kasernenumfunktioniert werden mussten - ,die Kommunen haben es geschafft. Soist es auch diesmal. Seit Wochen werden Seenotretter in Europa wieVerbrecher behandelt, ihren Schiffen wird die Einfahrt in Häfenverweigert und am Ende werden Menschen, die vor Krieg und Elendgeflohen sind, in Mini-Gruppen auf die Länder verteilt. Politiker undsogar angesehene Medien diskutieren ernsthaft, ob es eine Option sei,Menschen ertrinken zu lassen. In dieser Zeit beweisen Bürgermeister,dass es noch Politiker gibt, die bereit sind mehr zu tun. Mehr alsdas Gesetz ihnen zumutet. Sie handeln in dem Wissen, dass ihnen dasnicht nur Zuspruch einbringt. Die Kölner Oberbürgermeisterin wurdebereits im Wahlkampf angegriffen, der Düsseldorfer OB erhielt zuletztMorddrohungen. Es braucht Mut, dem Stand zu halten. Erstenpolitischen Gegenwind bekommt auch Pit Clausen zu spüren. Die CDUkritisiert sein Angebot als Überholspur-Manöver. Dabei solltenpolitische Kontrahenten auf lokaler Ebene in der Lage sein, sich vonMachtspielen im Bund zu lösen. Dafür hätten sie einen breitenRückhalt in der Bevölkerung: Jede Woche gehen mehr Menschen auf dieStraße, und solidarisieren sich mit den Seenotrettern. Und werübrigens immer noch glaubt, dass sich mit Hetze gegen Flüchtlinge undAfD-Parolen Wähler gewinnen lassen, sollte sich die Umfragewerte derCSU in Bayern angucken.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell