Neue Westfälische (Bielefeld): Berühmter Künstler unterstützt Wohnungslosenprojekt Kreative Sozialhilfe Lothar Schmalen, Düsseldorf

Bielefeld (ots) - Sozialminister Karl Josef Laumann war gutgelaunt, als er im Landtag vor die Journalisten trat.Verständlicherweise. Denn die Idee, die er gemeinsam mit demParitätischen Wohlfahrtsverband und einem Düsseldorfer Verein fürWohnungslosenhilfe vorstellte, war ebenso überraschend wie simpel:Wenn es Wohnungslosen auf dem überteuerten Wohnungsmarkt nichtgelingen kann, eine Wohnung zu bekommen, die vielleicht ihrRettungsanker sein könnte, dann kaufen Träger der Wohnungslosenhilfeeben selbst Wohnungen, um sie an die Betroffenen zu vermieten.Laumann lobte die Idee mehrfach und unterstrich, dass es richtig undnotwendig sei, dass Wohlfahrtsträger selbst Eigentümer von Wohnungenwerden. Dass dies gleichzeitig das Eingeständnis ist, dass es derprivate Markt eben nicht in jedem Fall richtet, wie es die Vertreterder "Privat-vor-Staat"-Ideologie jahrelang behauptet haben, fichtLaumann nicht an. Er selbst, Sozialpolitiker und Gewerkschafter ausÜberzeugung, war sowieso nie ein großer Anhänger dieser Art vonWeltsicht. Gerhard Richter, einer der Stars der deutschen Kunstszene,ist übrigens nicht der erste Künstler, der dem Verein fürWohnungslosenhilfe in Düsseldorf hilft. Den engagiertenSozialarbeitern aus der Landeshauptstadt wurden schon mehrfachKunstwerke gespendet. Die Idee, auf diese Weise Geld für den Ankaufvon Wohnungen für Wohnungslose zu beschaffen, zeigt: Sozialhilfe kannauch kreativ sein.