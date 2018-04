Neue Westfälische (Bielefeld): Bertelsmann und der Echo-Skandal Ablasshandel Carsten Heil

Bielefeld (ots) - Liz Mohn ist eine anerkannte Israelfreundin. Siesetzt sich sehr für das deutsch-jüdische Verhältnis ein, verurteiltAntisemitismus, wo und wann es nur geht. Die starke Frau beiBertelsmann besitzt die Ehrendoktorwürde der Universität Tel Aviv.Die Bertelsmann-Stiftung hat zahlreiche hervorragende Projektdiesbezüglich aufgelegt. Und jetzt das. Der Bertelsmann-Konzernreagiert völlig unzulänglich auf den Antisemitismus-Eklat bei derMusikpreisverleihung "Echo". Er verliert dabei seine Glaubwürdigkeit.Die Zentrale in Gütersloh lässt ihre Tochter, das MusikunternehmenBMG, zur Debatte um die Rapper Kollegah und Farid Bang einen Kursfahren, der mit "widerlich" nur unzureichend beschrieben ist. Erstsehr spät und nach viel Druck lässt BMG die Zusammenarbeit ruhen. Diebeiden Rapper hatten sich in einem Song zu einer Textzeile vollerJudenhass verstiegen: "Mache wieder mal nen Holocaust - komm an mitdem Molotow." Trotz dieser Entgleisung haben die Sänger, bei derBertelsmann-Tochter BMG unter Vertrag, den Musikpreis "Echo"bekommen. Die Preisverleihung wurde übrigens vom Fernsehsender Voxübertragen. Über RTL gehört Vox ebenfalls zu Bertelsmann. DiePlattenfirma BMG stellte sich lange hinter ihre Künstler. DasMusikunternehmen räumte zwar ein, dass sich Menschen durch die Zeilenverletzt fühlten. Aber andere Menschen seien nicht so sehr verletztworden, sodass das Album eines der meistverkauften in 2017 war. Mandarf also antijüdische und zu Gewalt aufrufende Texte dichten, wennnur die Verkaufszahlen stimmen? Das kann nicht sein. Dabei geht esgar nicht nur darum, ob Menschen sich durch die Textpassage verletztfühlen. Es geht auch darum, dass Stars wie Kollegah und Farid BangVorbild für ihre Fans sind. Wenn die Rapper zu Gewalt aufrufen,könnten sich einige animiert fühlen, dem Aufruf zu folgen. Dafür istBertelsmann dann mitverantwortlich. Damit nicht genug. BMG erklärtegestern: "BMG initiiert Kampagne gegen Antisemitismus. Das Projektsoll mit 100.000 Euro angeschoben werden." Will sich Bertelsmannfreikaufen von der Verantwortung für seine Künstler? Das istAblasshandel. Damit macht das Unternehmen eine verhältnismäßiggeringe Summer locker, um das Antisemitismus-Übel zu bekämpfen, dasdie eigenen Musiker erst mit befeuert haben und woran man zuvorverdient hat. So kann es bei Bertelsmann in dieser Frage nichtweitergehen. Die Rapper gehören rausgeworfen und im BMG-Vorstandaufgeräumt. Frau Mohn, übernehmen Sie!Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell