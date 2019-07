Neue Westfälische (Bielefeld): Bergleute-Protest: MLPD wehrt sich gegen Verdacht der NRW-Landesregierung

Bielefeld (ots) - Die Marxistisch-Leninistische ParteiDeutschlands (MLPD) hat sich gegen Vorwürfe der NRW-Landesregierunggewehrt, sie hätte sich mit der AfD verbündet, um eine Besuchergruppevon Bergleuten im Landtag aufzuwiegeln. In einem Gespräch mit der inBielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Dienstagausgabe) sagteein MLPD-Sprecher, die Anschuldigungen seien "frei erfunden". Dielinksextreme Splitterpartei lehne "eine Zusammenarbeit mit derrassistischen AfD strikt ab - und als Bergleute verkleiden wir unsauch nicht".Der Chef der CDU-Regierungsfraktion, Bodo Löttgen, äußerte beiTwitter den Verdacht, dass die MLPD hinter dem Protest im Landtagstecken könnte, in den sich offenbar einige falsche Bergleutegemischt hatten. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet(CDU) sagte am Montag, demonstrierende Bergleute seien ihm häufigerbei Veranstaltungen im Ruhrgebiet begegnet - "meistens begleitet vonder MLPD". Sie habe die Kampagne bereits seit Monaten betrieben undsich für die Aktion womöglich mit der AfD zusammengeschlossen. DemBergbaukonzern RAG zufolge waren unter den rund 80 Männern auf denZuschauerrängen mehrere falsche Bergleute.Im nordrhein-westfälischen Landtag war es am vergangenenMittwochabend während der Debatte um einen AfD-Antrag zu lautemProtest der Bergleute aus der stillgelegten Zeche Prosper Hanielgekommen. Landtagspräsident André Kuper (CDU) unterbrach die Sitzung.Der Fall wird derzeit vom Landtag geprüft.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell