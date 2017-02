Bielefeld (ots) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD)sieht die deutschen Landwirte in einer schwierigen wirtschaftlichenLage. "Die Bauern sind Getriebene der Agrarpolitik", sagte dieSPD-Politikerin der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Donnerstagausgabe). Sie wünsche sich, dass noch in diesem Jahr einerster Schritt bei der Umschichtung der Agrarförderung erfolge. "Wirschichten bisher 4,5 Prozent der rein flächenbezogenen Fördergelderin Umwelt- und Tierwohlprogramme um, man dürfte aber schon jetzt biszu 15 Prozent nach diesen Kriterien verteilen. Das sollten wir auchab 2018 tun. Da zeigt sich der Landwirtschaftsminister aber nochhartleibig", kritisiert die Ministerin ihren KabinettskollegenChristian Schmidt (CSU). "Ich bin nicht für Agrarpolitik zuständig,aber für den Schutz von Boden, Wasser, Luft und für Artenvielfalt.Das alles wird durch Landwirtschaft beeinflusst", so Hendricks.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell