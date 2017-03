Neue Westfälische (Bielefeld): Autofahrer blockieren Rettungsgassen Ein schlechter Scherz Ingo Kalischek

Bielefeld (ots) - Wer Einsatzkräften im Notfall den Weg versperrt,muss härter bestraft werden. Nur so lassen sich Situationen wie jetztin Hessen vermeiden: Feuerwehrleute müssen 800 Meter zu Fuß zurUnfallstelle laufen, weil Autos ihnen den Weg versperren. Bei einemanderen Fall waren es ganze zwei Kilometer. Leidtragende sind dieUnfallopfer. Sie müssen länger auf Hilfe warten - und im schlimmstenFall sterben sie an Ort und Stelle. In diesen Fällen würdeunnachgiebige Autofahrer eine Mitschuld am Tod eines Menschen treffen- und entsprechend sollten sie auch bestraft werden. Ein Bußgeld von20 Euro, so wie es aktuell gesetzlich vereinheitlicht ist, wirkt dawie ein schlechter Scherz. Zum Vergleich: Gaffer, die verunglückteAutos und Verletzte filmen, müssen mit einer Freiheitsstrafe von biszu zwei Jahren rechnen. Und wer in Österreich dem Rettungsdienst dieDurchfahrt verwehrt, muss immerhin bis zu 2.000 Euro zahlen. Andieser Stelle macht es keinen Unterschied, warum ein Auto dieRettungsgasse blockiert. Martinshorn und Blaulicht weisen frühzeitigund lautstark daraufhin, dass man als Autofahrer schleunigst Platzmachen sollte. Wie wichtig dieser Grundsatz ist - dazu muss man sichnur vorstellen, es könnte sich auch einmal um das eigene Lebenhandeln. Und wer sich Einsatzfahrzeugen anschließt, um schnellerdurch einen Stau zu kommen, scheint von allen guten Geisternverlassen zu sein. Täter erwartet ein Bußgeld von 100 Euro sowie einPunkt - viel zu wenig.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell