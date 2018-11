Neue Westfälische (Bielefeld): Aus für die Computermesse Cebit in Hannover Aus der Erfolgsspur in die Sackgasse Matthias Bungeroth

Bielefeld (ots) - Dieser Schritt ist schmerzhaft, sowohl für denMessestandort Hannover als auch für die benachbarte Wirtschafts- undWissenschaftsregion Ostwestfalen-Lippe: Die größte Computermesse derWelt, die Cebit, wird im kommenden Jahr nach 32 Jahren keineNeuauflage mehr erleben. Zu gering waren die vorliegendenPlatzbuchungen für die Cebit im Jahr 2019. Diese unternehmerischeEntscheidung ist selbstverständlich zu respektieren. Dabei warenetliche Aussteller vom neuen Konzept der Cebit als Digitaleventüberzeugt, das vor allem hippe junge Besucher ansprechen sollte.Popstar Jan Delay wirbelte über die Bühne, SAP spendierte gar einspektakuläres Riesenrad. Der Digitalverband Bitkom, der voll hinterdem neuen Konzept stand, bedauerte zwar das Cebit-Aus, befand aberzugleich: Die Messe müsse sich für den Veranstalter auch rechnen.Dies gilt natürlich auch für die Messebeschicker. Aus ihrer Sicht hatsich die Cebit offenbar aus der Erfolgsspur in die Sackgassemanövriert. Von 800.000 Besuchern wie zu Spitzenzeiten kann die Cebitheute nicht einmal mehr träumen. Das ist zu bedauern, aber zugleichauch ein Zeichen dafür, in welch kurzen Intervallen sich die digitaleWelt weiterentwickelt. Der Prozess der Verzahnung der industriellenProduktion mit moderner Informationstechnik unter dem Schlagwort"Industrie 4.0" hat ein rasantes Tempo angenommen. Die meistenAspekte dieses Themas werden von der Hannover Messe hervorragendabgedeckt; ihre Bedeutung dürfte nun noch einmal zunehmen. Das dürfteauch für die potenziellen Aussteller aus Ostwestfalen-Lippe gelten,die sich künftig noch mehr als bisher auf diesen Messeterminkonzentrieren dürften. Welche sonstigen Events der MessestandortHannover entwickeln wird, die sich an Entscheider ausgewählterBranchen der Digitalbranche richten sollen, bleibt abzuwarten. Einen1:1-Nachfolger für die Cebit wird es aber keinesfalls geben. Deswegenaber die Bedeutung des Digitalstandorts Deutschland grundsätzlichinfrage zu stellen, wie dies einige Stimmen aus der Politik bereitstun, schießt aber doch über das Ziel hinaus. Denn der Messemarkt istweltweit schwieriger geworden. Kleineren, zielgruppenorientiertenEvents gehört offenbar die Zukunft, das weiß man auch in Hannover.Dennoch wird uns die Cebit fehlen, die Stars wie Bill Gates, ArnoldSchwarzenegger und Jimmy Wales und natürlich die jeweiligenBundeskanzler in die Nachbarschaft Ostwestfalen-Lippes lockte.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell