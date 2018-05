Neue Westfälische (Bielefeld): Anklage gegen Winterkorn Hart gegen Täter in Chefetagen Wolfgang Mulke, Berlin

Bielefeld (ots) - Die US-Justiz will den früheren VW-Chef MartinWinterkorn wegen der Abgasmanipulationen vor Gericht stellen.Hierzulande ermitteln verschiedene Staatsanwaltschaften seit Jahren,ohne dass es zu einer Anklage gegen die Führung des größtenAutobauers der Welt gekommen wäre. Das legt die kritische Frage nahe,ob VW hierzulande geschont werden soll. Doch diese Erklärung nach demMotto, die Kleinen fängt man und die Großen lässt man laufen, ist zueinfach. So kooperieren die Ermittler der USA schon lange mit ihrenKollegen in Braunschweig und Stuttgart. Wenn deren Anklageschrifthieb- und stichfeste Beweise für eine frühe Kenntnis des einstigenVorstandschefs über illegale Abschalteinrichtungen enthält, drohensowohl Winterkorn als auch VW selbst ein dickes Ende. Den Konzernkönnte es in einem anderen Verfahren weitere Milliarden kosten. DennAktionäre klagen auf Schadenersatz, weil sie nicht rechtzeitig überdie in den USA drohenden Sanktionen informiert worden seien. Lässtsich dies mit Hilfe der Behörden jenseits des Atlantiks beweisen,haben die Anleger gute Karten. Das deutsche Strafrecht belangt nurIndividuen. Winterkorn und anderen Betrug an den Kunden nachzuweisen,fällt naturgemäß schwer und kann lange dauern. Hinweise auf einebewusste Verschleppung der Ermittlungen in Deutschland gibt es bishernicht. Nach der neuerlichen Wendung steigt die Wahrscheinlichkeit,dass es am Ende doch genügend Hinweise auf eine Mitwisserschaft dererganz oben im Konzern geben wird. Dann wird es für Winterkorn richtigernst. Denn eine Betrugsanklage in Deutschland kann am Ende auch eineHaftstrafe bedeuten. Sie würde zudem geprellten Kunden hierzulandeeinen neuen Ansatz für Schadenersatzforderungen geben. Die denkbareKettenreaktion ließe sich noch weiter spinnen. Die Akte Abgas-Skandalist noch lange nicht geschlossen. Für den einen oder anderen mag dasdeutsche Wirtschaftsstrafrecht unbefriedigend sein, weil die Täter zuoft ungeschoren davonkommen. Doch spätestens mit den Steuerverfahrengegen prominente Manager ist der Wille erkennbar, im Rahmen derGesetze auch hart gegen Täter vorzugehen. Die notwendige Zeit dafürsollte den Ermittlern auch im Fall VW zugestanden werden. Bis dahingilt auch für Winterkorn die Unschuldsvermutung, nicht der Glaube anden Anschein.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell