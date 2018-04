Neue Westfälische (Bielefeld): Andrea Nahles zur neuen SPD-Vorsitzenden gewählt Tradition und Erneuerung Thomas Seim

Bielefeld (ots) - Der 22. April ist ein historischer Tag für dieälteste Partei Deutschlands. Zum ersten Mal wird die SPD von einerFrau geführt. Knapp 140 Jahre nach August Bebels Emanzipationsschrift"Die Frau und der Sozialismus" ist ein Teil des Versprechenssozialdemokratischer Traditionen eingelöst. Andrea Nahles ist dieneue Parteivorsitzende. Sie bekleidet nun zusammen mit demFraktionsvorsitz im Bundestag die beiden wichtigsten Ämter derPartei. Das gibt ihr eine große Chance zur Erneuerung derSozialdemokratie. Indes: Nur zwei von drei Parteitagsdelegiertenhaben sich für Nahles entschieden. Ein grandioser Start in eine neueÄra ist das nicht. Andrea Nahles hat eine sehr verantwortliche, ehermoderate Bewerbungsrede gehalten. Sie knüpfte an Traditionen an, ohnesie zum Maßstab der Erneuerung zu machen. Oder konkreter: Siegeißelte - und zwar zurecht - Auswüchse einer "neoliberalen,turbodigitalen Welt". Aber sie widerstand zugleich der naheliegendenVersuchung, mit der schlichten Verkündung einer Hartz-IV-Abschaffungbillig Stimmen zu fangen. So einfach ist es nämlich nicht, mit demErbe der letzten sozialdemokratisch geführten Regierung - einerrot-grünen Koalition übrigens - zu brechen. Und doch liegt dort dieHerausforderung: Wer die derzeit weitgehend unversöhnlichenParteiflügel der Erneuerung und der Tradition zusammenführen will,muss die Identität der SPD als Partei der sozialen Sicherheit neudefinieren. Das ist leichter gesagt als getan, denn sozialeSicherheit ist nicht automatisch identisch mit dem klassischen, altensozialdemokratischen Thema der sozialen Gerechtigkeit. SozialeSicherheit schafft allerdings die Grundlagen für ein Leben inFreiheit und Demokratie. Fehlende Sicherheit belastet beides miteiner schweren Hypothek. Sie birgt das Risiko - wie die Wahlen derjüngeren Vergangenheit zeigen -, dass die Wähler sich abwenden. Erstein Leben frei von Not, frei von Unterdrückung, frei vonZukunftsangst gibt den Bürgern die Freiheit zur Gestaltung ihresDaseins. Das waren und sind die sozialdemokratischen Versprechen.Oder wie Willy Brandt sagen würde: "Demokratischen Sozialismusverstehen wir als die dauernde Aufgabe, Freiheit und Gerechtigkeit zuerkämpfen, sie zu bewahren und sich in ihnen zu bewähren." Dies istdie historische Aufgabe der Erneuerung der SPD für Andrea Nahles.Wenn die erste Frau an der Spitze der Partei sie bewältigen kann, istzugleich die Zwei-zu-Eins-Spaltung ihres Wahlergebnisses Geschichte.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell