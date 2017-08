Bielefeld (ots) - Wer bislang noch Zweifel hatte, kann sich nundank Herrn Gauland sicher sein: Die AfD ist eine rechtsradikalePartei mit menschenverachtenden, rassistischen Überzeugungen. EinePartei, die für aufrechte Demokraten schlicht unwählbar ist. Es magungewöhnlich für ein seriöses Organ der Tagespresse in derBundesrepublik Deutschland sein, ein solch eindeutiges Urteil wenigeWochen vor einer Bundestagswahl zu fällen. Aber Gauland selbst trägtals stellvertretender Sprecher seiner Partei dafür die Verantwortung.Er hat auf einer Wahlkampfveranstaltung der AfD den Zuhörern inThüringen empfohlen, sie sollten die SPD-Politikerin Aydan Özuguz zusich einladen und ihr dann - Achtung: wörtliches, unbestrittenesZitat - "sagen, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt siehier nie wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, inAnatolien entsorgen können." Es ist nicht das erste Mal, dass einPolitiker der AfD sprachlich entgleist und dabei offenbart, wesGeistes Kind die Partei ist. Schon zuvor hatte Herr Gauland dendeutschen Fußballspieler Jérôme Boateng beleidigt. Neben jemandem wieBoateng, sagte er da, wolle man nicht leben. Auf die Kritik an dieserrassistischen Äußerung wehrte sich Gauland mit dem Hinweis, er habenicht gewusst, das Boateng farbig sei - und machte alles nurschlimmer. Ähnlich präsentierte sich AfD-Chefin Frauke Petry, die2014 vor Journalisten erklärte, der Nazi-Begriff "entartet" sei einnaturwissenschaftlicher und müsse wieder verwendet werden dürfen.Zwei Jahre später sprach sie davon, an der Grenze "notfalls" auch aufFlüchtlinge schießen zu lassen. Herr Gauland möchte nun also eine inHamburg geborene Bundestagsabgeordnete "entsorgen". Menschenentsorgen - das haben die verbrecherischen Nazis schon vor mehr als70 Jahren getan. In Konzentrationslagern. In der Bundesrepublik abergilt: "Nie wieder!" Nie wieder sollen Politiker und Parteien wie HerrGauland, Frau Petry und die AfD entscheidenden Einfluss auf diePolitik bekommen. Diese Partei und diese Sprecher gehören nicht insdeutsche Parlament. Gauland wie Petry gefallen sich stets darin, nachsolchen empörenden Nazi-Zitaten so zu tun, als seien sie falschwiedergegeben und verstanden worden. Sind sie nicht. Wir habenverstanden: Sie sind der Anfang. Und in Deutschland gilt: Wehret denAnfängen!Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell