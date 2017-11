Neue Westfälische (Bielefeld): Abgesetzter Aufsichtsrats-Chef des Flughafens Köln/Bonn wirft NRW-Staatskanzlei Dilettantismus vor

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der auf Betreiben derNRW-Landesregierung abgesetzte Aufsichtsratsvorsitzende desFlughafens Köln/Bonn, der frühere Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig(SPD), hat der NRW-Staatskanzlei von Ministerpräsident Armin Laschet(CDU) ein dilettantisches Vorgehen bei seiner Abberufung vorgeworfen.Im Gespräch mit der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen(Dienstag-Ausgabe) sagte Bodewig, erst habe die Staatskanzlei ihnaufgefordert, sein Aufsichtsratsmandat niederzulegen, obwohl er dies"zur Unzeit", nämlich inmitten einer schweren Krise in der FlughafenGmbH gar nicht habe tun können, ohne in private Haftungsgefahr zugeraten. Und dann habe die Regierung offenbar übersehen, dass dieaußerplanmäßige Wahl eines neuen Aufsichtsratsvorsitzenden nicht perMehrheit durchgedrückt, sondern nur einvernehmlich auf dieTagesordnung einer Aufsichtsratssitzung gesetzt werden könne. Genaudies war am Montag gescheitert, und die Wahl des ehemaligenCDU-Spitzenpolitikers Friedrich Merz, den Ministerpräsident Laschetals neuen Aufsichtsratsvorsitzenden installieren will, muss bis zum11. Dezember verschoben werden. Bodewig befürchtet, dass Merz, derauch Aufsichtsratschef des deutschen Ablegers der weltweit agierendenInvestmentgesellschaft BlackRock ist, die Privatisierung desFlughafens vorantreiben soll. Erst als der Bund gemerkt habe, dassdie neue Landesregierung nicht mehr wie die alte generell gegen einePrivatisierung sei, habe er einen neuen Vorstoß unternommen, seinenAnteil an dem Flughafen (30,94 Prozent) zu verkaufen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell