Neue Westfälische (Bielefeld): 70. Internationale Buchmesse in Frankfurt Ein Bündnis für die Buchläden Stefan Brams

Bielefeld (ots) - Heute beginnt die Internationale FrankfurterBuchmesse. Zum 70. Mal geht sie über die Bühne. 1949, zur erstenAusgabe, fanden sich gerade einmal 200 Aussteller ein. 14.000Besucher kamen. In diesem Jahr sind es 7.300 Aussteller aus 100Staaten. 280.000 Besucher werden erwartet. Zahlen, die zeigen, dassvom Buch - ob gedruckt oder digital aufbereitet - nach wie vor einegroße Faszination ausgeht. Alles gut also? Nein. Der deutscheBuchmarkt, der zweitgrößte nach den USA, ist schwer unter Druck. DieZahl der Buchkäufer ist zwischen 2013 und 2017 um 6,4 Millionenzurückgegangen. Vor allem die jüngere Generation greift weniger zumBuch. Internet und soziale Netzwerke hat der Börsenverein als Ursacheausgemacht. Der Umsatz des Buchhandels weist ein Minus von 1,6Prozent aus. Vor allem der stationäre Buchhandel spürt den Druck,verzeichnet Umsatzeinbußen von rund zwei Prozent. DasBuchhandlungssterben dürfte sich verschärfen. Keine guten Aussichtenvor der Messe - auch nicht für die Verlage, denn über die Buchlädenwerden immer noch fast 50 Prozent aller Bücher verkauft - bei starkwachsendem Internethandel. Was tun? Buchhandlungen und Verlagesollten dringend an einem Bündnis arbeiten, um ein weiteresBuchladensterben zu verhindern - inklusive einer Kampagne wider denreflexhaften Buch-Einkauf via Amazon, denn was Amazon kann, könnenBuchhändler schon lange. Buchhandlungen sind gerade in kleinerenGemeinden oft die letzten Orte, in denen noch Kulturveranstaltungenangeboten werden. Und vor allem unabhängige Buchhandlungen sindGaranten, dass auch Bücher jenseits des Mainstreams noch eine Chancebekommen, entdeckt zu werden. Diese Orte der Kulturvermittlung zustärken und zu pflegen, sollte auch im Interesse der Kommunen liegen,denn sonst droht weitere kulturelle Verödung. Verlage,Buchhandlungen, Kommunen und Kulturakteure vor Ort für den Erhalt desstationären Buchhandels zu mobilisieren, dazu sollte ein Signal vonFrankfurts 70. Buchmesse ausgehen.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell