Neue Westfälische (Bielefeld): 60 Jahre Römische Verträge Die Bürger haben das Wort Julius Müller-Meiningen, Rom

Bielefeld (ots) - Eine gute Atmosphäre, man weiß das aus Familien,ist ein nicht zu unterschätzendes Gut. Es ist deshalb die ersteErrungenschaft des EU-Gipfels in Rom, wieder ein solches Klima derZusammenarbeit geschaffen zu haben. Dieses Klima war in denvergangenen Monaten durch den Brexit, im Streit überFlüchtlingskontingente, Neuverschuldung, Wirtschaftsreformen unddurch ein allgemeines Gefühl der Abnutzung kompromittiert worden.Wenn es um Fortbestand und Neuausrichtung der EU nach dem Brexitgeht, wird es zunächst weniger auf die 27 Mitgliedstaaten ankommen.Die EU-Bürger haben das Heft in der Hand. Die Krise der Union locktnicht nur populistische Bewegungen, sondern in ganz Europa vermehrtauch Menschen hervor, die sich öffentlich für ein so abstraktesGebilde wie die EU einsetzen und auf die Straße gehen, weil sie vorallem geschichtsbewusst um die Errungenschaften wissen, die einvereintes Europa nach zwei Weltkriegen hervor gebracht hat. In Rom,London, anderen Städten und auch in Bielefeld demonstrierten amWochenende nicht nur die Gegner, sondern vor allem die Befürworterder EU. Auch nationalen Wahlen kommt teilweise die Rolle vonPlebisziten über die EU zu. Es sind EU-Bürger selbst, die in diesenTagen mitbestimmen, welchen Kurs das europäische Projekt nehmen wird.Sie müssen sich entscheiden zwischen weiterem Auseinanderfallen odermühsamen Kompromissen, die den Zusammenhalt garantieren.