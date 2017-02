Neue Westfälische (Bielefeld): 600 neue Mitglieder für SPD in Nordrhein-Westfalen

Bielefeld (ots) - Bielefeld. Die SPD erlebt seit der Kür vonMartin Schulz zum Kanzlerkandidaten einen Aufschwung. Wie die inBielefeld erscheinende Neuen Westfälische (Mittwochausgabe)berichtet, traten allein in NRW in der vergangenen Woche 600 neueMitglieder ein. Der frühere Präsident des EU-Parlaments, Schulz, gehtnach dem Rückzug von Sigmar Gabriel als Spitzenkandidat derSozialdemokraten in den Bundestagswahlkampf.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell