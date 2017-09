Neue Westfälische (Bielefeld): 46 Islamisten in NRW in Haft

Bielefeld (ots) - Insgesamt 46 radikale Islamisten befinden sichnach Angaben des neuen NRW-Justizministers zurzeit in Straf- oderUntersuchungshaft. Das berichtete die in Bielefeld erscheinende "NeueWestflälische" (Freitagausgabe). Aus der Antwort des Minister aufeine Kleine Anfrage der Grünen, die der Zeitung vorliegt, gehtaußerdem hervor, dass 20 der Betroffenen bereits wegenterroristischer Straftaten oder schwerer staatsgefährdenderStraftaten verurteilt sind. Die anderen 26 sitzen wegen solcherVorwürfe in Untersuchungshaft. Bei allen 46 handelt es sich umMänner. 14 Strafgefangene, die meisten ebenfalls wegen der genanntenDelikte verurteilt, werden im Rahmen des AussteigerprogrammsIslamismus betreut. Das Programm richtet sich an stark radikalisierteIslamisten, auch an Rückkehrer aus Kriegsgebieten und wegenentsprechender Straftaten verurteilte Häftlinge, die häufig auch alssogenannte Gefährder eingestuft sind.Pressekontakt:Neue WestfälischeNews DeskTelefon: 0521 555 271nachrichten@neue-westfaelische.deOriginal-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell