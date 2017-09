Neue Werkzeuge für die Grobzerspanung: PFERD erweitert Hartmetallfrässtifte-Portfolio CAST

Marienheide (ots) - PFERD (www.pferd.com/de-de/) hat neueHartmetallfrässtifte der Zahnung CAST zur Bearbeitung von Gusseisenentwickelt. Der Spezialist für Werkzeuge zur Oberflächenbearbeitungund zum Trennen von Werkstoffen hat damit das bewährte CAST-Portfolioum 24 Frässtifte mit unterschiedlichen Kopfformen ausgebaut. Dieneuen Frässtifte eignen sich speziell für die Grobzerspanung. Sieerzielen - im Vergleich zu herkömmlich kreuzverzahnten Frässtiften -bis zu 100 Prozent höhere Zerspanungsleistung beim Einsatz aufGusseisen. Dies ist in ihrer innovativen Zahngeometrie begründet.Die Hartmetallfrässtifte der Zahnung CAST sind seit 2014 festerBestandteil im Programm von PFERD. Sie zählen zu denmaterialspezifischen Hartmetallfrässtiften (STEEL, INOX, ALU, PLAST,CAST, TITAN) des Werkzeugherstellers. Für die Grobzerspanung gibt esab sofort 24 weitere Frässtifte mit unterschiedlichen Kopfformen: 17davon mit 6 mm Schaft-ø, 7 mit 8 mm Schaft-ø.Durch ihre Beschaffenheit eignen sich diese Hartmetallfrässtiftebesonders für die Bearbeitung von Gusseisen mit LamellengraphitEN-GJL (GG), Gusseisen mit Kugelgraphit/Sphäroguss EN-GJS (GGG),weißem Temperguss EN-GJMW (GTW) und schwarzem Temperguss EN-GJMB(GTS).Echte Fräs-Talente im Einsatz auf Gusseisen"Neben der deutlich höheren Zerspanungsleistung gegenüberherkömmlichen Lösungen zeichnen sie sich unsere Hartmetallfrässtifteder Zahnung CAST durch gesteigerte Aggressivität, große Späne undeine sehr gute Spanabfuhr aus. Sie weisen zudem ein ruhigesFräsverhalten mit deutlich reduzierten Vibrationen und weniger Lärmauf", erklärt Thomas Plömacher, Produktmanager für den Bereich derHartmetallfrässtifte bei PFERD, der Marke der August Rüggeberg GmbH &Co KG.Diese neuen Werkzeuge bieten auch im Sinne von PFERDVALUE® - einProgramm zur Verbesserung von Ergonomie (PFERDERGONOMICS®) undEffizienz (PFERDEFFICIENCY®) - entscheidende Vorteile.PFERDERGONOMICS® empfiehlt die Frässtifte der Zahnung CAST alsinnovative Werkzeuglösung für komfortables Arbeiten mit reduziertenVibrationen und weniger Lärm. Die hohe Leistungsfähigkeit undStandzeit wirkt sich auch sehr günstig auf die Effizienz aus:PFERDEFFICIENCY® charakterisiert die CAST-Frässtifte auf Grund ihresniedrigen Energieverbrauchs, dem geringen Müllaufkommen und der hohenZeitersparnis als besonderes ressourcensparend.Einen Vergleich zwischen herkömmlichen Hartmetallfrässtiften undder neuen Zahnung CAST zeigt folgendes Video:https://www.youtube.com/watch?v=13KjelmY6ysWeitere Informationen:August Rüggeberg GmbH & Co. KGHauptstraße 1351709 MarienheideAnsprechpartner:Florian Pottrick-PR/Öffentlichkeitsarbeit-Tel.: +49 (0)2264-9353E-Mail: florian.pottrick@pferd.comwww.pferd.comOriginal-Content von: PFERD Werkzeuge, übermittelt durch news aktuell