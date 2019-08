Neue Weiterbildung: Digitalisierungsmanager mit Hochschul-Zertifikat: Kooperation zwischen HMKW Hochschule und Akademie zur Digitalisierung (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Digitalisierung ist ein großer Umbruch in der Wirtschaft. Zurdigitalen Transformation müssen Unternehmen in die Weiterbildung derMitarbeiter investieren, damit Arbeitgeber und Arbeitnehmer mitdigitalen Kompetenzen den digitalen Wandel gemeinsam erfolgreichgestalten. Mit der berufsbegleitenden Weiterbildung"Digitalisierungsmanager/in" mit Hochschul-Zertifikat erwerben dieTeilnehmer digitale Kompetenz für einem zukunftssicheren Job in derWirtschaft. Digitalisierungsmanager/in werden in der Wirtschafthänderingend gesucht. Die Verdienstmöglichkeiten undKarriere-Aussichten sind sehr gut. Für den Kurs kann derBildungsscheck NRW beantragt werden, der einen Zuschuss von 50Prozent zu den Weiterbildungskosten übernimmt. Für die Weiterbildungkooperieren die HMKW Hochschule und die Akademie zur Digitalisierung.Die digitale Transformation ermöglicht globale Geschäftsmodellemit digitaler Wertschöpfung. Die digitale Transformation betrifftbereits heute alle Branchen und Unternehmen. Neue Kompetenzen undArbeitsstrukturen sind nötig, um den digitalen Wandel erfolgreich zugestalten. Unternehmen können mit der digitalen Transformation ihreExistenz für die Zukunft sichern. Die digitale Transformation bietetenorme wirtschaftliche Chancen, die jedoch nur durch qualifiziertesPersonal voll ausgeschöpft werden können.Die HMKW Hochschule bietet in Kooperation mit der "Akademie zurDigitalisierung" die berufsbegleitende Weiterbildung"Digitalisierungsmanager/in" mit Hochschulzertifikat an. ZurZielgruppe zählen Fach- und Führungskräfte aus Strategie, Marketing,IT, Vertrieb, HR, Startups, Studierende höherer Semester mitPraxiserfahrung.In sechs Tagen und mit drei Webinaren erhalten die Teilnehmerdirekt anwendbares Praxis-Wissen von erfahrenen Experten. Mitinnovativen Lern-Methoden und konkreten Fallbeispielen lernen dieTeilnehmer, wie sie digitale Strategien entwickeln und umsetzen. Siebekommen Einblicke in Unternehmensprojekte und partizipieren durchInsider-Wissen.Digitalisierungsmanager: Karriere und VerdienstDigitalisierungsmanager sind für die digitale Transformation imUnternehmen mit Strategie, Umsetzung und Management zuständig. Jenach Einsatzfeld, Aufgaben und Position entstehen damit neue Berufe -oft sogar auf Vorstandsebene, zum Beispiel: CDO (Chief DigitalOfficer), Head of Business Transformation oder Digital TransformationManager. Digitalisierungsmanager verdienen circa 67.000 Euro. Aktuellgibt es auf StepStone.de über 300 Stellenangebote, viele davon sindin München, Berlin und Hamburg.Kooperation: HMKW Hochschule und Akademie zur DigitalisierungProf. Dr. Claudia Hilker resümiert: "Digital qualifizierteMitarbeiter sind der Schlüssel zum digitalen Erfolg für Unternehmen.Die Weiterbildung 'Digitalisierungsmanager' hilft Unternehmen,qualifizierte Mitarbeiter zu binden. Professionals können damit ihreKarriere fördern und ihren Marktwert steigern. Deshalb freue michsehr über die Zusammenarbeit mit der HMKW Hochschule für Medien,Kommunikation und Wirtschaft, die es ermöglicht, die Weiterbildung'Digitalisierungsmanager/in' mit Hochschul-Zertifikat zu etablieren."Rektor: Prof. Dr. Klaus-Dieter Schulz und Geschäftsführer: AmeirJillab von der HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation undWirtschaft meinen dazu: Wir freuen uns sehr über die Kooperation mitFrau Prof. Dr. Hilker, Inhaberin der Akademie zur Digitalisierung,die diese Weiterbildung als Digital-Expertin entwickelt und in derPraxis für uns durchführt."Digitalisierungsmanager: Lernziele und NutzenDurch aktives Lernen mit offenem Austausch erhalten die Teilnehmerwertvolles Fach- und Methodenwissen sowie Führungskompetenzen iminternationalen Kontext. In kompakter Form erarbeiten sich dieTeilnehmer systematisch ihr Wissen und erwerben digitale Kompetenzenzur Entwicklung von Digital-Strategien, Umsetzung und Management.Die Dozenten vermitteln anhand von Praxis-Beispielen ihr Know-howmit Erfahrungswissen aus Projekten zur Digitalisierung. DieTeilnehmer erhalten einen Überblick über Wissen, Methoden und Toolszur erfolgreichen Umsetzung sowie ein umfangreiches Netzwerk mitDigital-Experten mit nützlichen und inspirierenden Inhalten.> Mehr Infos zur Weiterbildung "Digitalisierungsmanager/in" gibtes bei der Akademie zur Digitalisierung: http://ots.de/XOOhT7.> Die Seminar-Buchung erfolgt über die HMKW-Hochschule:http://ots.de/NdGUqhKooperationspartner: HMKW Hochschule und Akademie zurDigitalisierungDie HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft iststaatlich anerkannt als private Hochschule durch die Senatsverwaltungfür Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin. IhreStudienprogramme sind akkreditiert durch die FIBAA, Bonn. Mehr Infosgibt es online: https://www.hmkw.de/Die Akademie zur Digitalisierung vermittelt Organisationen, Fach-und Führungskräften digitale Kompetenzen, um die digitaleTransformation erfolgreich zu meistern. Zu den Leistungen zähleninnovative Bildungskonzepte mit Beratung, Seminaren und Vorträge. DieAkademie ist eine Tochter der Unternehmensberatung "HilkerConsulting" von der Digital-Expertin Prof. Dr. Claudia Hilker. MehrInfos gibt es online: https://akademie-zur-digitalisierung.de