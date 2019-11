Potsdam (ots) - Das Weinmagazin Captain Cork ist neuerdings berechtigt,Prämierungsmedaillen auf Weinflaschen kleben zu lassen. Grundlage dafür diestaatliche Anerkennung einer Auszeichnung für Weine bzw. eines Weinwettbewerbs.Nur Auszeichnungen und Gütezeichen mit staatlicher Anerkennung dürfen bspw. inForm von Medaillen auf die Weinflaschen angebracht werden.Die Veröffentlichung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft imBundesanzeiger erfolgte am 14.11.2019. Hier ist die Bekanntmachung (PDF)abrufbar: https://www.captaincork.com/bmel-banz-at-14-11-2019-b1-pdf"Das ´Kleberecht´ für Auszeichnungen wie Medaillen ist seltenes Privileg einigerweniger Weinwettbewerbe in Deutschland. Wir haben vor, es grundsätzlich anderszu machen als die bisherigen Player im Markt." So Maximilian Flügge, Betreiberdes Weinmagazins CaptainCork.com.Was es mit einem Weinwettbewerb mit staatlicher Anerkennung auf sich hat, wer inDeutschland Medaillen anbringen darf und wer nicht, sowie ein Interview mit denMachern des Weinmagazin zu ihren Plänen finden Sie auf dem Weinrechtsblog vonJurist Matthias Düsi: https://duesiblog.de/archives/1410-Wer-darf-eigentlich-Medaillen-auf-die-Flasche-kleben-Rechtliche-Anforderung-an-Weinwettbewerbe..htmlPressekontakt:Maximilian Flüggefluegge@captaincork.com+49 163 665 34 16www.CaptainCork.comBehlertstrasse 3a, 14467 PotsdamOriginal-Content von: Captain Cork, übermittelt durch news aktuell