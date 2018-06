Berlin (ots) - Gemeinsam mit der L.I.S.T. GmbH betreibt dervhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. einanalysierendes und netzwerkendes Projekt zu den neuen Stadtmachern inBerlin. Beteiligung ist in aller Munde und engagierte Bürger sowieneue zivilgesellschaftliche Stadtentwicklungsinitiativen erwartenheute, sich verlässlich in stadtgestaltende Prozesse einbringen zukönnen. Sind die bestehenden Strukturen der Beteiligung noch passend?Wie ist es möglich, die Mitgestaltungskraft von Bürgerinnen undBürgern verlässlicher und transparenter zu verabreden?In einer Mischung aus "Podium" und "interaktiver Debatte" setztdie Veranstaltung am 18. Juni 2018 im "Aquarium" am Kottbusser Torden Diskurs über die Rolle von Stadtmachern als Intermediäre in derStadtentwicklung fort, den der vhw 2016 mit dem Debattenbuch"Mittler, Macher, Protestierer" (Beck/Schnur 2016) begonnen hat.Diskussionsgäste zu den Themen Kollaboration, Verbindlichkeit undRessourcen sind u. a. Dr. Andrej Holm, Humboldt Universität zu Berlinund Florian Schmidt, Baustadtrat Friedrichshain-Kreuzberg. In derAbschlussrunde werden Michael Künzel und Lukas Born die Möglichkeitender Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnenaufzeigen. Wie geht's weiter?, so die konkrete Frage dazu.Wir laden Sie herzlich ein, am 18. Juni 2018, ab 18:30 Uhr imAquarium (Skalitzer Straße 6, 10999 Berlin, Nahe Kotti, narrativ e.V.) dabei zu sein.Mit dem Projekt "Stadtmacherinnen und Stadtmacher II - ZurBeteiligung von Intermediären an der Stadtentwicklungspolitik"leistet der vhw e. V., gemeinsam mit der Berliner L.I.S.T.Stadtentwicklungsgesellschaft mbH, einen Beitrag dazu, die zunehmendemanzipierten Stadtentwicklungsinitiativen mit den Strukturen undVertreter und Vertreterrinnen der repräsentativen Demokratiezusammenzubringen. In einem offenen Abstimmungsprozess mit denInitiativen wurde ein Thesenpapier erarbeitet, das diese Forderungenund Empfehlungen für eine verbindliche Form der Mitgestaltung vonInitiativen an der Stadtentwicklung in Berlin zusammenfasst. StudieStadtmacherinnen & Stadtmacher:L.I.S.T. GmbH: arbeitet seit vielen Jahren in den BereichenStadtentwicklung, Projektsteuerung und Partizipation und verfügt überKompetenzen in der Quartiersarbeit und in der Kom-munikation via Web2.0 und Social Media.vhw-Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.: ist eingemeinnütziger Verband. Er engagiert sich durch Fortbildung undForschung in den Handlungsfeldern Wohnen und Stadtentwicklung für dieLeistungsfähigkeit der Kommunen, eine vielfältige Bürgergesellschaftund die Stärkung der lokalen Demokratie. Dem Verband - mit Hauptsitzin Berlin - gehören ca. 1.900 Mitglieder an, darunter überwiegendGebietskörperschaften.Pressekontakt:Ruby Nähring, Tel.: 030 39 04 73-170, E-Mail: rnaehring@vhw.deOriginal-Content von: vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V., übermittelt durch news aktuell