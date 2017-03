Potsdam (ots) -Potsdamer Infrastruktur Forum 2017 am 06. April 2017 in derFachhochschule Potsdam über Herausforderungen und Lösungswege in denBereichen "Open Data und Government" sowie "Digitale Mobilität undLandesentwicklung"Mit der Digitalisierung entsteht eine neue Infrastruktur derChancen. Sie stellt Anforderungen nicht nur im Produktionsbereich.Digitale Abläufe und Produkte werden in der Verwaltung und imöffentlichen Leben integriert. Die Debatte mit ihrem Fokus auf dasProduktions- und Maschinenland Brandenburg kann und muss umInnovationskräfte ergänzt werden. Diese wirken branchenübergreifendund interdisziplinär in einem breiten Kontext bei der Bewältigung derHerausforderungen, im Zuge der digitalen Transformation und imHinblick auf den demographischen Wandel.Gemeinsam mit der Zukunftsagentur Brandenburg, derLandeshauptstadt Potsdam und der Fachhochschule Potsdam richtetGEOkomm die neue Forum-Reihe aus.Entscheidungsträger und Multiplikatoren aus Wirtschaft, Verwaltungsowie Forschungseinrichtungen sind herzlich eingeladen, sich indiesem Jahr über Herausforderungen und Lösungswege in den Bereichen"Open Data und Government" sowie "Digitale Mobilität undLandesentwicklung" auszutauschen.Anmeldung unter geschaeftsstelle@geokomm.deDie Teilnahme ist kostenfrei.GEOkomm vertritt die Geoinformationsbranche und initiiertInnovationsnetzwerke sowie internationale Kooperationen.Geoinformationswirtschaft bietet als wachsende Branche innovativeProdukte und -dienstleistungen an. Die Hauptstadtregion Berlin undBrandenburg zeichnet sich dabei durch ein exzellentesForschungsumfeld sowie zahlreiche Unternehmen aus.Kontakt:Dr. Tiziana RomelliKommunikationsmanagerinTel.: +49 331 273 19 27tiziana.romelli@geokomm.deGEOkommVerband der GeoInformationswirtschaft Berlin/Brandenburg e.V.Hans-Thoma-Straße 4144467 Potsdamwww.geokomm.deOriginal-Content von: GEOkomm, übermittelt durch news aktuell