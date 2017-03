Neue Wege in der Therapie psychisch Erkrankter: Tiergestützte Therapie für Patienten der Rhein-Jura Klinik

Bad Säckingen (ots) - Seit 2 Jahren behandelt die Rhein-JuraKlinik einige ihrer Patienten mit einer ganz besonderen Therapieform:der tiergestützten Therapie. Das Außergewöhnliche dabei ist, dass dieTherapiehunde selbst ein schweres Schicksal erlitten haben.Die tiergestützte Therapie mit Hunden in der Rhein-Jura Klinikeignet sich besonders für Patienten mit hoher Selbstunsicherheitsowie für Betroffene mit chronischer Depression oder Ängsten. DieForm der Therapie ist äußerst individuell: die Ausstrahlung desPatienten auf den Hund beeinflusst sein Verhalten. Er spiegelt dasAuftreten des Menschen unverfälscht wider und macht es so möglich,daran zu arbeiten. Zuerst führt Katharina Blesch, Psychologin an derRhein-Jura Klinik, ein Führtraining durch: der Patient soll lernen,den Hund selbstsicher zu führen. So muss er zur Führungsperson werden- sonst übernimmt das Tier das Ruder. Durch gezielte Aktivitäten mitden Hunden lernen die Patienten das Gefühl der Selbstwirksamkeit neukennen, das gewünschte Verhalten der Tiere dient als positiveRückmeldung.Blesch arbeitet mit ganz besonderen Hunden: beide haben eigeneSchicksalsschläge erlebt, aus einem italienischen Tierheim gerettetsind sie heute zu Therapiehunden ausgebildet. "Die Therapieform, mitder ich arbeite, ist noch relativ neu. Tiere, die selbst schwierigeSituationen erlebt haben, besitzen äußerst feine Antennen für dasVerhalten und die Ausstrahlung eines Menschen", erklärt Blesch."Gerade Hunde haben eine grundsätzlich hohe Aufforderungseigenschaft,was die Kontaktaufnahme und Zuwendung zum Menschen betrifft. DieIdentifikation mit dem Hund funktioniert auf einer ganz anderenEbene, wenn das Tier auch schon einmal mit Problemen konfrontiertwurde".Mehr Informationen zur tiergestützten Therapie, den Therapiehundenund zu Katharina Blesch erfahren Sie auf der Website der Rhein-JuraKlinik mit Video: www.goo.gl/fpmV5d.Über die Rhein-Jura KlinikDie Rhein-Jura Klinik ist eine private Akut-Klinik fürPsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Bad Säckingen. Diemedizinischen Schwerpunkte sind vor allem Depression,Schlafstörungen, Stresserkrankungen, Angststörung,Panikstörung/Agoraphobie, Zwangsstörungen und jegliche Arten vonBurnout. Auf der Basis neuester medizinischer Entwicklungenorientiert sich das Team der Rhein-Jura Klinik überwiegend an derVerhaltenstherapie oder systemische Therapieansätze, welche sich beivielen der genannten Indikationen als sehr wirkungsvoll erweisen. DieUniversitätsklinik Freiburg unterstützt und berät alsKooperationspartner in der raschen Umsetzung neuesterwissenschaftlicher Ergebnisse und Therapieverfahren.~Pressekontakt:Sabine Pirnay-KromerKaufmännische LeiterinSchneckenhalde 1379713 Bad SäckingenTel.: + 49 (0) 7761 / 5600 0Email: s.pirnay@rhein-jura-klinik.deInternet: www.rhein-jura-klinik.deOriginal-Content von: Rhein-Jura Klinik, übermittelt durch news aktuell