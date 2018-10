Neue Wege in der Gefäßprotektion / Aktuelle Erkenntnisse erfordern neue Auseinandersetzung mit dem Rauchstopp bei Patienten mit Gefäßerkrankungen (FOTO)

Bonn (ots) -Aktuelle Untersuchungen der Bayer AG sowie der Amgen GMBH undSanofi setzen neue Akzente in der Gefäßprotektion, indem sie erstmalskombiniert über kardiale (MACE) und periphere (MALE) Endpunkteberichten. Die überzeugenden Ergebnisse dieser Studien können zurVerbesserung der Versorgung von Patienten mit Gefäßerkrankungenführen. Diese Erkenntnisse über gerinnungshemmenden undCholesterin-senkenden Präparaten erfordern allerdings auch eine neueAuseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Raucherentwöhnung vonBetroffenen.Vor diesem Hintergrund fand auf der Jahrestagung der DeutschenGesellschaft für Gefäßchirurgie am 20.10.2018 in Bonn eine Sitzungzum Thema Gefäßprotektion statt. In diesem Rahmen erläuterten Dr.Christoph Nielen, Prof. Martin Storck und Prof. Knut Kröger dieaktuelle Studienlage zu entsprechenden Medikamenten. Eine wesentlicheRolle bei der Gefäßprotektion spielt das in der aktuellenCompass-Studie der Bayer AG untersuchte Rivaroxaban, das unteranderem bei Patienten mit tiefer Beinvenenthrombose eingesetzt wirdund dem eine Schlaganfallrisiko-mindernde Wirkung zugesprochen wird.Große Bedeutung in der Gefäßprotektion haben auch Präparate, die dieWirkung des Enzyms PCSK9 hemmen, das mit der Produktion vonCholesterin in Verbindung steht. Die Markteinführung und diePreisgestaltung dieser Produkte werfen die Frage auf, welchenPatienten der Arzt solche Präparate verordnen sollte. Bei derVerschreibung von PCSK9-Inhibitoren fordert z.B. der GemeinsameBundesausschuss (G-BA), dass vorab alle anderen Risikofaktoren guteingestellt sein sollten. Aber wie geht man vor diesem Hintergrundmit dem Risikofaktor Rauchen um? Eine der wesentlichenGegenstrategien ist hierbei der Umstieg der Risikopatienten vonZigaretten auf moderne Nikotinverdampfer. Diese gelten beispielsweiseim britischen Gesundheitssystem bereits als Alternative zumZigarettenkonsum. In Deutschland werden Raucher hingegen gleichdoppelt im Stich gelassen: Entwöhntherapien werden nicht erstattet,und erwiesenermaßen schadstoffarme Alternativen, wie E-Zigaretten undTabakerhitzer, werden nicht von Gesundheitsorganisationen empfohlen.Dabei zeigt die aktuell durchgeführte Deutsche Befragung zumRauchverhalten, die sogenannte DEBRA-Studie, auf, dass E-Zigarettenauch in Deutschland inzwischen das meistgenutzte Mittel sind, um vonder Zigarette weg zu kommen.Im Anschluss an die erhellenden Vorträge der drei Referentenentstand unter den etwa 40 Teilnehmern eine intensive Diskussion. DasErgebnis war, dass Gefäßmediziner sich wieder stärker mit dem ThemaRauchstopp beschäftigen sollten. Zudem wären spezifische Schulungenfür Ärzte über moderne Alternativen wie E-Zigaretten wünschenswert.Letztlich können diese schadstoffreduzierten Produkte rauchendenPatienten helfen, die den vollständigen Rauchstopp nicht oder nochnicht schaffen.Mehr Informationen zum Thema Gefäßprotektion unterwww.md-institute.comPressekontakt:Jan H. Timm - jtimm@md-institute.comOriginal-Content von: Medical Data Institute GmbH, übermittelt durch news aktuell