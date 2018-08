München (ots) - Die Studie Online-Audio-Monitor 2018 untersuchtbevölkerungsrepräsentativ die Online Audio-Nutzung in Deutschland.Sie löst den bisherigen Webradio-Monitor ab. Erste Ergebnisse werdenam 3. September im Rahmen des Digitalradiotages der Medienanstaltenauf der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin vorgestellt.Sie stehen dann auf der neuen Website des Projekts unterwww.online-audio-monitor.de zur Verfügung.Der Online-Audio-Monitor liefert u.a. Daten zur Webradio-,Streaming-Plattformen- und Podcast-Nutzung, zumAudio-Nutzungsverhalten im Auto, der Zahlungsbereitschaft und demEinfluss von Zero-Rating-Tarifen auf das Nutzungsverhalten sowie derVerbreitung und Verwendung sogenannter Smart Speaker. Auftraggeberdes Online-Audio-Monitors sind die Bayerische Landeszentrale für neueMedien (BLM), die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), dieLandesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), dieLandesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, der BundesverbandDigitale Wirtschaft (BVDW) und der Verband Privater Medien e.V.(VAUNET). Durchgeführt wurde die Studie von Kantar TNS. Zwischen 2.Mai und 21. Juni wurden insgesamt 7.850 CATI-Interviews durchgeführt.Die Stichprobe setzt sich zusammen aus Festnetz- und Mobilfunknummernim Verhältnis 80:20.Nach der Präsentation am 3. September werden weitere Ergebnissevor allem zur Nutzung von Smart Speakern am 12. September auf derdmexco in Köln vorgestellt. Die jeweiligen Ergebnisse stehen zu denPräsentationsterminen auf der Website des Projekts zur Verfügung.Zudem finden sich auf der Website u.a. die detaillierten Programmeder beiden Präsentationstermine, aktuelle Pressemitteilungen und dieErgebnisse der Vorläuferstudie Webradio-Monitor von 2009 bis 2017.Pressekontakt:Dr. Wolfgang FliegerBereichsleiter Kommunikation und MedienwirtschaftTel.: (089) 638 08-310wolfgang.flieger@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuell