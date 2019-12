Neue Website informiert über hellen Hautkrebs / Mehr Wissen zur Aufklärung und Unterstützung für Patienten

Neu-Isenburg (ots) - Das neue Portal www.heller-hautkrebs.com von Sanofi Genzymegibt ab sofort Auskunft zum Thema heller Hautkrebs. Denn immer mehr Menschenweltweit und auch in Deutschland erkranken an hellem Hautkrebs. Alleine inDeutschland gibt es jedes Jahr rund 260.000 Neuerkrankungen, Tendenzsteigend.(1) Der helle Hautkrebs - manchmal auch weißer Hautkrebs genannt -gehört somit zu den häufigsten Krebsarten überhaupt.(2) Für manche Patientenkommt die Diagnose heller Hautkrebs ganz überraschend. Nach der Diagnose habenaber meist alle Betroffenen, und oft auch ihre Angehörigen, das Bedürfnis,Antworten auf dringende Fragen zu erhalten.Breites Informationsangebot zu häufigen Fragen nach der DiagnoseDie neue Website informiert wissenschaftlich fundiert zu allen Formen und Phasender Erkrankung und beantwortet ausführlich viele Fragen: Was genau ist hellerHautkrebs eigentlich, welche Behandlungsoptionen stehen zur Verfügung und wiesieht die Nachsorge aus? Welche psychosozialen und versicherungsrechtlichenHilfen stehen Patienten zu? Welche Quellen, Foren und Selbsthilfegruppen sindseriös? Neben der Vermittlung medizinischer Informationen gibt das PortalHilfestellung im Alltag, um das Leben von Patienten und ihren Angehörigen zuerleichtern. Patienten und Interessierte finden Informationen, sowohl zurechtlichen Grundlagen, als auch zu den Leistungen und dem Verfahrensablauf beider Anerkennung als Berufskrankheit. Denn heller Hautkrebs kann seit dem Jahr2015 in bestimmten Fällen als Berufskrankheit anerkannt werden.Außerdem wird erläutert, was Betroffene selbst tun können und wo sie weitereUnterstützung erhalten können, z.B. mit Sport und Ernährung, zur Vorbereitungauf das Arztgespräch oder zur Einbindung ihres sozialen Umfelds. Für einenkompakten Überblick stehen auch Broschüren zum Download oder Ausdrucken mitallen wichtigen Informationen rund um das Thema heller Hautkrebs zur Verfügung.Die Broschüren wurden zusammen mit einer Patientenorganisation entwickelt undbieten viele hilfreiche Tipps für Patienten. Das Wissen rund um die Erkrankungund über Leistungen für Betroffene kann helfen, Entscheidungen zur Therapie oderder Beantragung von finanziellen Leistungen zu treffen und so auchhandlungsfähig zu bleiben.Die Haut vergisst nicht - Hautkrebsscreening ist entscheidendSchwarzer Hautkrebs, das Melanom, ist für viele Menschen bereits ein Begriff.Doch was ist eigentlich heller Hautkrebs? Unter dem Begriff des hellenHautkrebses gehören das kutane Plattenepithelkarzinom und das Basalzellkarzinom,die beiden häufigsten Formen des hellen Hautkrebses. Starke Sonneneinstrahlungist der Hauptrisikofaktor für hellen Hautkrebs.(3) Dieser entsteht daher meistauf den so genannten Sonnenterrassen der Haut. Dazu zählen Nase, Stirn, Lippen,Ohren oder Hände.(4) Je früher der helle Hautkrebs entdeckt wird, desto besserwird die Prognose.(5) Oft kann der helle Hautkrebs dann noch vollständigentfernt werden. Im fortgeschrittenen Stadium kann der helle Hautkrebs hingegengefährlich werden, z.B. wenn er in tiefere Gewebeschichten einwächst oderMetastasen bildet. Regelmäßiges Hautkrebs-Screening ab 35 Jahren ist daher umsowichtiger.Referenzen(1) http://ots.de/Vb7ikr (zuletzt abgerufen am 25.11.2019)(2) http://ots.de/2A6XsE (zuletzt abgerufen am 25.11.2019)(3) http://ots.de/4KRcYJ (zuletzt abgerufen am 25.11.2019)(4) http://ots.de/Uo7Rdo (zuletzt abgerufen am 25.11.2019)(5) http://ots.de/eAXAYy (zuletzt abgerufen am 25.11.2019)SADE.LIB.19.11.3074 (12/19)Pressekontakt:Brickenkamp-PRBettina KühnhenrichDionysiusstraße 15447798 Krefeldkuehnhenrich@brickenkamp.deFon: 02151 6214 600Fax 02151 6214 602www.brickenkamp.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119817/4466475OTS: Sanofi GenzymeOriginal-Content von: Sanofi Genzyme, übermittelt durch news aktuell