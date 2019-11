Neue Website Gottesdienste.ard.de/ Service zu kirchlichen und religiösen Sendungen in der ARD

Hannover (ots) - Auf der Internetseite Gottesdienste.ard.de bietet die ARD inZusammenarbeit mit der evangelischen und der katholischen Kirche jetzt einenneuen Service an.Geordnet nach vier Kategorien können sich Zuschauer und Zuhörer über dienächsten kirchlichen Sendetermine und Gottesdienstübertragungen im Ersten, inARD-Alpha und den verschiedenen Landessendern informieren: In zwei Kategorien,getrennt nach Fernsehen und Hörfunk, sind alle Sendetermine der Gottesdienste inder ARD aufgelistet. Es gibt Informationen zur Kirche, aus der übertragen wird,sowie zu den Zelebranten und Liturgen, zur musikalischen Gestaltung oder auchzur thematischen Ausrichtung des Gottesdienstes.Die Kategorie "Religionen" informiert über die aktuellen journalistischenAngebote aus dem Bereich Religion, die im Ersten, 3sat, ARD-Alpha, arte und inden neun Landesrundfunkanstalten gesendet werden. Unter der Kategorie "Das Wortzum Sonntag" sind alle Sendetermine einschließlich der Namen der Sprecherinnenund Sprecher erfasst.Alle Sendungen sind mit der ARD Mediathek verlinkt. Dort sind sie in der Regelfür ein Jahr abrufbar.Hannover, 26. November 2019Pressestelle der EKDCarsten SplittDiese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der ARD, der EKD und derDeutschen Bischofskonferenz zeitgleich versandt. Mehrfachzusendungen bitten wirzu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55310/4450827OTS: EKD Evangelische Kirche in DeutschlandOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell