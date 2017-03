Neue Webseite zu Auslandsentsendung

--------------------------------------------------------------weitere Infos und Bilderhttp://ots.de/GSu0a--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) - Mit https://entsendeberatung.bdae.com hat die BDAEGruppe eine neue Webseite gelauncht, die sämtliche Dienstleistungenrund um die Entsendung von Mitarbeitern ins Ausland vorstellt. AlsTeil der Unternehmensgruppe bietet die BDAE Consult GmbH & Co. KGeine umfassende, ganzheitliche Beratung zum Global AssignmentManagement an.Sammlung von Fachartikeln zu Assignment ManagementDie neue Homepage skizziert nicht nur das Beratungsangebot undbesondere Konzept der BDAE Consult, sondern veranschaulichtProblemfelder im Global-Mobility-Prozess auch anhand vonPraxisbeispielen. Diese finden sich in zahlreichen, auf der Webseitezur Verfügung gestellten Publikationen wieder. Zudem findenPersonaler, Unternehmer und Expats alle aktuellen Termine fürSeminare, Workshops und Konferenzen sowie diversen anderenVeranstaltungen der BDAE Consult zum Thema Auslandsentsendung.Nur wenige Prozesse in einem international agierenden Unternehmensind derart aufwändig und komplex wie die Mitarbeiterentsendung insAusland. Es gilt, die Entsendung so zu gestalten, dass sowohl dasunternehmerische Ziel erreicht als auch die Erwartungen derentsandten Mitarbeiter (auch Expatriates genannt) erfüllt werden -und zwar unter Beachtung aller rechtlichen Rahmenbedingungen.Viele Haftungsrisiken beim Global-Mobility-ProzessDas bedeutet, dass es für Personalverantwortliche, Global MobilityManager und Travel Manager etliche operative Hürden zu überwindengibt, die das Haftungs- und Kostenrisiko einer Firma deutlich erhöhenkönnen. Darüber hinaus ist es nahezu unmöglich für dieseVerantwortlichen, den Complianceforderungen nachzukommen, da sichGesetzesgrundlagen in den jeweiligen Einsatzländern fortwährendändern. Die Experten und Partner der BDAE Consult sind in der Lage,diese permanent zu verfolgen und somit haftungssichereHandlungsempfehlungen zu geben."Kein Unternehmen macht absichtlich Fehler beim Global AssignmentManagement. Weil dieses Feld jedoch sehr komplex ist und sich dierechtlichen Rahmenbedingungen häufig ändern, bleibt es nicht aus,dass selbst kleine Unstimmigkeiten unter Umständen fatale Folgenhaben", weiß Omer Dotou, Leiter der Unternehmensberatung BDAEConsult. Dotou verfügt über eine fast 20-jährige Erfahrung im BereichSozialversicherungspflicht bei Auslandsentsendungen und kennt dieHaftungsfallen auf diesem Gebiet.Pressekontakt:Anne-Katrin SchulzPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: akschulz@bdae.comOriginal-Content von: Bund der Auslands-Erwerbst?tigen (BDAE) e.V., übermittelt durch news aktuell