Neue Wählerstudie der Konrad-Adenauer-Stiftung / Meuthen: AfD-Wähler sind keine Pessimisten, sondern Realisten

Berlin (ots) - Eine neue Studie der CDU-nahenKonrad-Adenauer-Stiftung stellt heraus, dass AfD-Wähler besonderspessimistisch seien und die Zukunft deutlich skeptischer beurteilenals Anhänger der anderen Parteien. Dazu sagte Prof. Dr. Jörg Meuthen,Bundesvorsitzender der AfD:"Wenn die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung in ihrer Studiefestgestellt haben will, dass AfD-Anhänger und Wähler besonderspessimistisch seien, kann ich dazu nur sagen: Das ist schlicht Unfug.AfD-Wähler sind keine Pessimisten, sie sind Realisten. AfD-Wählersind wertkonservativ, gehen bürgerlichen Berufen nach und kennen sichdaher in den Sachverhalten, über die sie sprechen, aus und bewertendiese nach validen Kriterien. Exemplarisch seien hier nur dieMigrations- und Diesel-Krise genannt. Wenn dies zu pessimistischenZukunftsbewertungen führt, so liegt das am kompletten politischenVersagen der Altparteien und beweist lediglich, dass AfD-Wählerweniger naiv sind."Pressekontakt:pressestelle@afd.dePressestelle BundesvorstandAlternative für DeutschlandSchillstraße 9 / 10785 BerlinOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuell