Mainz (ots) - Bisher unveröffentlichte Verträge zeigen: "TollCollect" sollte viele Aufgaben für den Mautbetreiber "autoTicket"übernehmen / Kritiker: Scheuer hat Parlament belogenMainz: Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hätte die Verträgemit dem PKW-Mautbetreiber "autoTicket" womöglich nie unterschreibendürfen. Das Parlament hatte als Obergrenze für die Maut zweiMilliarden Euro Gesamtkosten festgelegt. Doch die tatsächlichenKosten hätten nach Recherchen des ARD-Politikmagazins "Report Mainz"und der "Berliner Zeitung" deutlich höher gelegen. Das zeigt einbisher unveröffentlichter Vertrag zwischen dem PKW-Mautbetreiber"autoTicket" und dem staatlichen Unternehmen "Toll Collect GmbH". Derals Verschlusssache eingestufte Vertrag liegt "Report Mainz" vor.Aus diesem sogenannten "Unterauftragnehmervertrag" (UAV) gehthervor, dass "Toll Collect" in erheblichem Umfang Aufgaben für denMautbetrieb übernehmen sollte. "Toll Collect" sollte demMautbetreiber "autoTicket" sein bereits bestehendes LKW-Mautsystemzur Verfügung stellen und für die Erhebung der PKW-Maut "anpassen".Laut Vertrag ging es dabei u. a. um das "Mautstellennetz, diezentralen Systeme, das Rechenzentrum von "Toll Collect" und dieMautstellen-Terminals". Zudem sollte "Toll Collect" weitereMautstellen und Terminals aufbauen und auch die gesamte Wartung derTechnik übernehmen.Laut BMVI hätte "... der Auftraggeber Bund der bundeseigenen 'TollCollect' auf Basis eines Selbstkostenerstattungspreises" eineVergütung von insgesamt 164 Millionen Euro gezahlt. Die Grünen imBundestag bewerten die "Toll Collect"-Leistungen deutlich höher:"Wenn man die über 12 Jahre hochrechnet und bestimmte Annahmentrifft, was alles 'Toll Collect' übernommen hätte, kommen wir aufeinen dreistelligen Millionenbetrag, der ungefähr im Bereich von500-750 Millionen Euro liegt", so der Grüne BundestagsabgeordneteSven-Christian Kindler.Obwohl "Toll Collect" umfangreiche Dienste und auch Technik fürden privaten Mautbetreiber "autoTicket" bereitstellen sollte, warnicht vorgesehen, das staatliche Unternehmen dafür entsprechend zubezahlen. In einer internen Bewertung des Bundesverkehrsministeriumsdazu heißt es, dass "Toll Collect" "keine einem Drittvergleichvollständig entsprechende (marktübliche) und mit den potenziellenHaftungsrisiken korrespondierende Vergütung erhält." Bei derVergütung sollte stattdessen der Bund einspringen, steht in einerweiteren schriftlichen Vereinbarung "Der Bund vergütet dieTC-Erhebungsleistungen (TC = "Toll Collect", Anm. d. Red.) auf derBasis eines Selbstkostenerstattungspreises".Erst durch diesen Deal wurde es möglich, die Gesamtkosten auf demPapier auf unter zwei Milliarden Euro zu drücken. So viel hatte derBundestag dem Verkehrsminister für die PKW-Maut bewilligt. Dazu teiltdas BMVI mit, "durch die Einbeziehung der 'Toll Collect GmbH' fürTeilleistungen bei der Erhebung der Infrastrukturabgabe solltenSynergien hergestellt werden. [...] Die Einbeziehung der 'TollCollect' entsprach in vollem Umfang dem Haushaltsrecht und ist einefür den Bundeshaushalt positive und wirtschaftliche Maßnahme."Professor Joachim Wieland, Experte für öffentlichesWirtschaftsrecht, kritisiert das Vorgehen des Verkehrsministeriums:"Es scheint tatsächlich so, dass man hier diese Vertragskonstruktiongewählt hat, um Leistungen zu einem staatlichen Anbieter, einemstaatlichen Unternehmen, zu verschieben, so dass nach außen hin es soaussieht, als sei das Ganze viel billiger als tatsächlich an Kostenanfallen. Das ist haushaltsrechtlich äußerst fragwürdig."Grüne, FDP und LINKE haben bereits einen Untersuchungsausschusswegen der gescheiterten Maut auf den Weg gebracht. "Herr Scheuerhätte im Herbst letzten Jahres das Vergabeverfahren stoppen müssen.Er hätte sagen müssen, es gibt nicht genug Geld. Die Maut ist zuteuer, ein Bürokratiemonstrum. Deswegen hat er angefangen zu tricksenmit der 'Toll Collect'", sagt Oliver Luksic, verkehrspolitischerSprecher der FDP im Bundestag."An ganz vielen Stellen im Verfahren ist gezielt manipuliert,gezielt gelogen worden," empört sich der grüne BundestagsabgeordneteSven-Christian Kindler. "Hier wurden hunderte Millionen Euroversteckt, wissentlich - und der Deutsche Bundestag darüber nichtinformiert. Andreas Scheuer hätte das nie unterschreiben dürfen."Jetzt drohen dem Bund wegen der gescheiterten MautSchadenersatzforderungen in Millionenhöhe. "Aus meiner Sicht ist dergesamte Vorgang haushaltswirtschaftlich ein Skandal", sagt derStaatsrechtler Professor Joachim Wieland. "Den hat es in Deutschlandlange nicht mehr in dieser Größenordnung gegeben, dass man praktischmit dem Geld des Steuerzahlers so großzügig umspringt, dass manhunderte von Millionen zahlt, weil man gewisse politische Zieleverfolgen wollte."Weder "Toll Collect" noch der Mautbetreiber Kapsch ("autoTicket")waren bereit, Fragen zu den PKW-Mautverträgen zu beantworten. Kapschverwies auf eine Verschwiegenheitsverpflichtung. "Toll Collect"teilte mit, man solle sich an das Bundesverkehrsministerium wenden.Zitate gegen Quellenangabe "Report Mainz" freiBei Rückfragen rufen Sie bitte in der Redaktion "Report Mainz" an:06131 929-33351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell