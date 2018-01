Hamburg (ots) -Maria Moraeus Hanssen macht an ihrem ersten Tag alsVorstandsvorsitzende der DEA Deutsche Erdoel AG deutlich, dass dieBranche vor Veränderungen steht."Mein Start hier bei der DEA fällt in eine sehr interessante Zeit- für das Unternehmen wie auch für die gesamte Branche. Diewichtigste Aufgabe wird es sein, dafür zu sorgen, dass wir weiterhinsicher arbeiten und unsere Unternehmensziele erreichen, während wiruns gleichzeitig auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen und dieGespräche zwischen LetterOne und BASF über eine Fusion zwischen DEAund Wintershall laufen", so Maria Moraeus Hanssen.Maria Moraeus Hanssen tritt zu einer Zeit in die DEA ein, in dersowohl das Unternehmen als auch die Öl- und Gasbranche vorbedeutenden Veränderungen stehen. Der Wandel der Energiemärkte führtzu Strukturveränderungen. Anfang Dezember unterzeichneten derEigentümer der DEA, LetterOne, und BASF eine Absichtserklärung übereinen Zusammenschluss von DEA und Wintershall, wodurch ein starkes,in Deutschland ansässiges unabhängiges Öl- und Gasunternehmengeschaffen werden soll. Die Gespräche in Richtung einer endgültigenVereinbarung laufen noch. Hanssen betont, dass die wichtigste Aufgabefür die DEA darin bestehe, Produktion und Projekte weiterhin sodurchzuführen, dass eine optimale Wertschöpfung erzielt wird.Die neue Vorstandsvorsitzende der DEA drückt ihren Stolz darüberaus, in der Öl- und Gaswirtschaft tätig zu sein, betont jedoch auch,dass die Branche vor Veränderungen steht: "Das wichtigste Gut der DEAist die Kompetenz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, woran sichauch in einem fusionierten Unternehmen nichts ändern wird. Im Laufeder Jahre haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DEA einebeeindruckende Fähigkeit entwickelt, das Potenzial desunternehmenseigenen Portfolios voll auszuschöpfen. Wenn die DEA dieseFähigkeit beibehält und weiterentwickelt, wird sie auch in der Lagesein, sich an einen weitaus stärker diversifizierten Energiemarktanzupassen."Maria Moraeus Hanssen: "Die Suche, Erschließung und Förderung vonÖl- und Gasvorkommen ist nicht unmoralisch, sondern schwierig undeine große Herausforderung. Noch viele Jahre lang werden Öl und Gasdie wichtigsten Energieformen sein, die die Gesellschaft am Laufenhalten. Die größte Herausforderung der Öl- und Gasunternehmen bestehtnicht in der nachlassenden Nachfrage, sondern darin, wie man neue Öl-und Gasvorkommen finden kann, um den natürlichen Rückgang derFördermengen aus den bestehenden Feldern auszugleichen.""Wir müssen Öl- und Gasvorkommen kostengünstiger, effizienter undmit weniger Belastungen für das Klima und die Umwelt suchen,erschließen und produzieren. Hierbei werden uns die Digitalisierungund eine stärkere Schwerpunktlegung auf den Einsatz modernsterTechnologien helfen", so Maria Moraeus Hanssen weiter.In den beiden Jahren, bevor Maria Moraeus Hanssen zur DEA kam, warsie CEO der ENGIE E&P International und Leiterin desE&P-Geschäftsbereichs der ENGIE Group in Paris. Sie kann aufverschiedene Positionen im Management und in Betrieben in dernorwegischen Öl- und Gaswirtschaft zurückblicken, wie z. B. alsInvestment Director bei Aker ASA (2008 - 2013), Senior Vice PresidentGas Supply and Infrastructure bei Statoil ASA (2007 - 2008) oder VicePresident / Offshore Installation Manager bei Hydro ASA (2006 -2007). Maria Moraeus Hanssen hat ihr Studium am Fachbereich"Petroleum Economics and Management" an der IFP School - EcoleNationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs in Paris 1992abgeschlossen und verfügt außerdem über einen Abschluss in "PetroleumEconomics and Management" im Studienfach "Petroleum Engineering" vonder norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie (NTNU)in Trondheim (1989). Moraeus Hanssen ist außerdem stellvertretendeVorsitzende des Aufsichtsrats sowie Vorsitzende des Audit Committeesvon Yara International, einem weltweit führenden Unternehmen in derHerstellung von Stickstoffdünger.Ansprechpartner:Uwe-Stephan LagiesLeiter UnternehmenskommunikationT +49 40 6375 2511M +49 162 273 2511Derek MöschePressesprecherT +49 40 6375 2670M +49 162 273 2670DEA Deutsche Erdoel AG | Corporate Communications | Überseering 40 |22297 Hamburg T +49 40 6375-2159 | F +49 40 6375-3162 | Epress@dea-group.comOriginal-Content von: DEA Deutsche Erdoel AG, übermittelt durch news aktuell