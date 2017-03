Neue Versorgungsmodelle - Krankenhäuser und chirurgische Praxen als Konkurrenten oder als Partner

--------------------------------------------------------------Bundeskongress Chirurgiehttp://ots.de/V06ii--------------------------------------------------------------Berlin/Nürnberg (ots) - Modelle sektorenübergreifender Versorgungsind dringend notwendig, um den aktuellen Herausforderungen desGesundheitswesens zu begegnen. Die Zunahme chronischer Erkrankungenin Deutschland, die demografische Entwicklung, aber auch Faktoren wiedie Landflucht und die steigenden Informationsmöglichkeiten derPatienten sorgen für einen Wandel in der medizinischen Versorgung. ObKrankenhäuser und chirurgische Praxen innerhalb dieser neuenVersorgungsmodelle als Partner oder Konkurrenten auftreten,diskutieren Chirurgen auf dem diesjährigen Bundeskongress Chirurgievom 10. bis zum 12. März 2017 in Nürnberg.Es seien dringend innovative Konzepte notwendig, welche diebisherige sektorale Organisation des Gesundheitswesens überwindenhelfen, sagt Dr. med. Peter Kalbe, Referatsleiter derniedergelassenen Chirurgen des Berufsverbandes der DeutschenChirurgen e.V. (BDC). "Bisherige Versorgungssysteme haben einen Keilzwischen den ambulanten und den stationären Sektor getrieben. Es isteine Konkurrenzsituation entstanden, die wir beseitigen müssen." LautKalbe könnten die zukünftigen Herausforderungen des Gesundheitswesensnur durch Kooperation und sektorenverbindende Zusammenarbeitgemeistert werden. "Wir Chirurgen müssen das alle verinnerlichen",fordert Kalbe. "Um noch patientenorientierter behandeln zu können,genügt es allerdings nicht, dass wir als Ärzte zusammenarbeitenwollen, sondern es ist Aufgabe der Politik, die notwendigenRahmenbedingung zu schaffen, um Sektorengrenzen in der prä-, peri-und postoperativen Versorgung weiter abbauen zu können", so Kalbe.Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) Der Berufsverbandder Deutschen Chirurgen e.V. (BDC) ist mit über 17.000 Mitgliederndie größte europäische Chirurgenvereinigung. Er vertritt dieberufspolitischen Interessen deutscher Chirurginnen und Chirurgen inKlinik und Praxis.Pressekontakt:Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V.Julia WeilbachLuisenstr. 58/5910117 Berlin030/28004-200weilbach@bdc.deOriginal-Content von: Berufsverband der Deutschen Chirurgen (BDC e.V.), übermittelt durch news aktuell