Neue Version von HR Power von Neocase Software sorgt für mehr Automatisierung in Shared Service Centern.

Neocase Software, der führendeCloud-Anbieter von integrierten Softwarelösungen für denPersonalbereich (HR) und Finanzdienstleistungen, gibt dieVeröffentlichung von Version 15 bekannt.Eine Studie des USC Center for Effective Organizations (https://ceo.usc.edu/files/2016/10/2012-04-G12-04-611-How_HR_Spends_Its_Time.pdf) belegt, dass HR-Unternehmen nur 27 % ihrer Arbeitszeit fürstrategische Aufgaben aufwenden. Das liegt daran, dass 73 % derArbeitszeit für manuelle administrative Aufgaben aufgewendet werden.Eine erfolgreiche HR-Transformation setzt voraus, dass derZeitaufwand für manuelle Arbeiten verringert wird, damit mehr Zeitfür strategische Aufgaben bleibt. Version 15 basiert auf dieserTradition von Neocase.Seit 2008 entwickelt Neocase Software, mit der HR Service Centeradministrative Aufgaben automatisieren können, damit mehr Ressourcenfür strategische Initiativen genutzt werden können. Neocase Version15 nutzt Robotic Process Automation (RPA) und Designverbesserungen,um diese Fähigkeiten auf ein beispielloses Niveau anzuheben.Mit neuen Dashboards und Benutzeroberflächen speziell für dasPersonalwesen können Mitarbeiter und Teams in Service Centerneffektiver mit industriellen Fallmanagementtools arbeiten.Employee Document Management hat jetzt einen neuen Konnektor fürAdobe eSign, damit Unternehmen, die mit Adobe arbeiten, elektronischeSignaturen in ihre automatisierten Prozesse einbinden können.DocuSign-Verbesserungen geben HR-Servicemitarbeitern bei der Nutzungvon DocuSign bessere Einblicke in den Status von elektronischenUnterschriften.Dokumentvorlagen können jetzt mit dynamischen Einfügungengeneriert werden - basierend auf Mitarbeiterrollen und Falldaten.Zum Beispiel können verschiedene Vertragsparameter abhängig von derGewerkschaftszugehörigkeit im Mitarbeiterdatensatz automatisch in einDokument eingefügt werden. Diese Verbesserungen im Dokumentmanagementautomatisieren einen der zeitintensivsten Transaktionsbereiche desPersonalwesens.Version 15 verbessert die Mitarbeitererfahrung durch einenpraktischen IM-Kanal (Instant Messaging) und integriert Neocase mitbeliebten IM-Apps wie Skype und Slack. Ein Mitarbeiter kann mit einemPersonalvertreter chatten und Antworten aus der Neocase KnowledgeBase auf jedem Gerät über Skype abfragen. Durch diese praktischeFunktion können Mitarbeiter über eine unterstützte Anwendung ihrerWahl auf den HR-Service zugreifen.Die Neocase REST-API ermöglicht jetzt Chatbots von Drittanbieternzur besseren Kommunikation mit dem Case Management-Modul, sodass derChatbot mehr Aufgaben im Fallmanagementprozess übernehmen kann.HR-Mitarbeiter können sich dadurch auf höherwertigere Arbeitenkonzentrieren.Jerome Menard, Technikvorstand von Neocase: "Die Verbesserungen inNeocase 15 sind Teil des Ziels von Neocase, die Produktivität der HRService Center unserer Kunden und die Erfahrung ihrer Mitarbeitern zuverbessern. Dadurch machen mehr und mehr unserer Kundenbeträchtliche Fortschritte bei ihrer HR-Transformation."Für weitere Informationen zu Lösungen von Neocase klicken Sie hier(https://www.neocasesoftware.com/).