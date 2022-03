Neue Version der Appian Low-Code-Plattform verfügbar

Frankfurt, Deutschland, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) -Appian (NASDAQ: APPN) hat heute die neue Version der Appian Low-Code-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3464671-1&h=2968066862&u=https%3A%2F%2Fappian.com%2Fde%2Fplatform%2Foverview.html%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dplatform%26utm_content%3Dappian22.1&a=Appian+Low-Code-Plattform) vorgestellt. Die Erweiterungen kombinieren Process Mining, Workflow und Automatisierung in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Diese ermöglicht es Kunden, wichtige Geschäftsprozesse zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die neue Version erweitert mit Appian Portals außerdem die Reichweite von Appian-Anwendungen für externe Nutzer.„Einer der Grundwerte von Aegon ist es, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Deshalb haben wir uns für die Appian Low-Code-Plattform entschieden, um mehr Effizienz und Geschwindigkeit bei digitalen Dienstleistungen zu erreichen, die Kunden von uns erwarten. Seit der Einführung der Appian-Plattform im Jahr 2017 haben wir inzwischen über 50 Anwendungen in den Bereichen Aegon Hypotheken-, Bank-, Renten-, Lebens- und Einkommensversicherungen", sagt Frans Stuifbergen, Intelligent Automation BPM Lead, AegonAppian PortalsAppian Portals ist der neue Zugang zu Appian-Anwendungen. Mit Appian Portals können Designer mit Low-Code schnell sichere externe Websites erstellen und verwalten sowie die Daten aus Appian-Anwendungen erfassen und zugänglich machen. Externe Nutzer müssen sich hierzu nicht anmelden. Gleichzeitig lässt sich Appian Portals auf den jeweiligen Nutzungsgrad skalieren. Appian-Anwendungen sind somit für eine breite Palette von Self-Service-, Account-Onboarding- und vergleichbaren Anwenderbeispielen verfügbar. Dazu zählen unter anderem Angebotsanfragen, Kontoregistrierungen, Lizenz-/Genehmigungsanträge sowie einige weitere Features. Die wichtigsten Vorteile sind:- Höhere geschäftliche Agilität. Die Fähigkeit, schnell auf sich ändernde Geschäftsbedingungen zu reagieren, ist besonders wichtig, wenn Unternehmen mit Kunden, Partnern und der Öffentlichkeit in Kontakt treten.- Gesteigertes Kundenerlebnis. Verbesserte Kundenerfahrungen und -daten werden direkt in Arbeitsabläufe und Systeme integriert, um einen schnelleren und flexibleren Betrieb zu ermöglichen.- Gestiegene Nachfrage wird erfüllt. Organisationen sind nun qualifiziert, über ein robustes Webportal schnell Dienstleistungen anzubieten (zum Beispiel Impfstoffregistrierungen, Steuerrückerstattungsstatus). Das Portal lässt sich leicht implementieren, verwalten und skalieren.- Sicherheit und Compliance sind gewährleistet. Appian Portals übernimmt die Sicherheitsfunktionen der Appian-Plattform. Prozesse und Daten lassen sich somit zurückverfolgen und Vorschriften einfacher einhalten.„Appian Portals ist ein entscheidender Faktor für uns", sagt Matthew Richards, CIO der Laborers International Union of North America (LiUNA!). „Wir haben mehr als eine halbe Million Mitglieder über den gesamten Kontinent verteilt und nutzen Appian, um die Beziehungen zwischen den lokalen und den internationalen Gewerkschaften zu verwalten. Mit Appian Portals verbessern wir das Erlebnis für unsere Mitglieder: Wir bieten ihnen eine höhere Transparenz und Self-Service. Gleichzeitig engagieren wir uns auch mehr für sie."Appian Process MiningDie neue Version von Appian integriert Appian Process Mining. Mit der Anwendung lassen sich Geschäftsprozesse einfach analysieren, verbessern und kontrollieren. Appian reduziert die Datenlast beim Process Mining durch Low-Code-Aktionen zum Extrahieren, Transformieren und Laden von Geschäftsprozessdaten. Dies ermöglicht es Anwendern, komplexe Datentransformationen durchzuführen- selbst, wenn sie nicht über tiefgreifende technische Kenntnisse verfügen.Dank des neuen Mine Process History Plug-ins sind Anwender außerdem in der Lage, Prozessdaten automatisch umzuwandeln und in das Process Mining-Modul zu importieren. So lassen sich Prozessdatenanalysieren und daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnen – und dies alles zu einem Bruchteil des bisherigen Zeitaufwands. Da es sich bei Appian um eine holistische Plattform handelt, lassen sich diese Insights leicht anwenden, um neue Workflows und Automatisierungen zu gestalten.„Herkömmliches Process Mining bedeutet häufig einen hohen Aufwand für die Aufbereitung der Prozessdaten und die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse in verbesserte Workflows", sagt Malcolm Ross, Deputy CTO bei Appian. „Mit Appian verbringen Kunden weniger Zeit mit der Konsolidierung von Daten. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich sofort in neuen Workflows und Automatisierungen umsetzen. Das ist der Mehrwert einer einheitlichen Plattform".Verbesserte SicherheitSicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Wenn es um Unternehmensdaten geht, ist es entscheidend, dass die richtigen Personen – und nur sie – Zugang zu den korrekten Daten haben. In der Vergangenheit waren technische Leiter und Datenexperten erforderlich, um den Zugriff auf Datenreihen zu kontrollieren. Dank der neuen Sicherheit auf Datensatzebene in Appian ist es nicht mehr notwendig, dass Experten die Sicherheit konfigurieren und pflegen.Mit der Sicherheit auf Datensatzebene können App-Eigentümer, den Zugriff auf Datensätze festlegen, indem sie Sicherheitsregeln direkt in der Datensatzart konfigurieren. Security-Richtlinien übersetzen komplexe Sicherheitsanforderungen in einfache Sprache, sodass sie leicht zu konfigurieren und zu pflegen sind. Kann ein Nutzer zum Beispiel einen Kunden aufrufen, sollte er auch direkt dessen Supportfälle sehen. Die Sicherheit auf Datensatzebene vereinfacht dies – und beschleunigt so nicht nur die Konfiguration, sondern vereinfacht auch die Wartung.Um die Appian Low-Code Plattform zu testen, holen Sie sich Ihre kostenlose Appian Community Edition Umgebung. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3464671-1&h=2106190350&u=https%3A%2F%2Fappian.com%2Flanding%2Fcommunity-edition%2Fget-started.html%2F%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dplatform%26utm_term%3Dappian22.1&a=kostenlose+Appian+Community+Edition+Umgebung.)Über Appian Appian ist eine einheitliche Plattform für den Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre wichtigsten Prozessabläufe zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die Appian Low-Code-Plattform vereint die wichtigsten Funktionen, die zur schnelleren Erledigung von Aufgaben benötigt werden – Process Mining + Workflow + Automation – in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Appian ist offen, für einen unternehmensweiten Einsatz geeignet und genießt das Vertrauen von branchenführenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie appian.de.