Neue Verhaltensrichtlinie zu Löschfristen des Auskunfteienverbands schafft Rechtssicherheit für Verbraucher und Wirtschaft (FOTO)

Neuss (ots) -Auskunfteien-Verband erneuert Löschfristen nach der neueneuropäischen Datenschutz-Grundverordnung // Der zwischen dem Verbandder Wirtschaftsauskunfteien und den deutschen Datenschutzaufsichtenabgestimmte Verhaltenskodex (Code of Conduct) schafft pünktlich zumWirksamwerden der europäischen Datenschutz-GrundverordnungRechtssicherheit für Unternehmen und Verbraucher // NeuerVerhaltenskodex wurde pünktlich zum Start der neuen DSGVO von derzuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde genehmigt.Der Verband der Wirtschaftsauskunfteien in Deutschland, kurz DieWirtschaftsauskunfteien (DW), hat sich mit denLandesdatenschutzaufsichtsbehörden in einem Code of Conduct aufVerhaltensregeln zu den Löschfristen und damit zu der Speicherdauervon perso-nenbezogenen Daten in den Datenbanken der Auskunfteienverständigt. Die Genehmigung von der zuständigen Landesbeauftragtenfür Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen,Düsseldorf, wurde pünktlich zum Start der neuenDatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) erteilt.Das Ziel der neuen DS-GVO ist, den Datenschutz in Europaeinheitlich zu regeln. In verschiedenen Bereichen lassen sich derDS-GVO jedoch keine eindeutigen Verarbeitungsregeln für Aus-kunfteienentnehmen, wie dies im bisherigen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) derFall war. Dies gilt auch für die Dauer der Speicherung vonpersonenbezogenen Daten, die alleine an das Kriterium derNotwendigkeit geknüpft wird.Artikel 40 der DS-GVO bietet den Branchenverbänden dieMöglichkeit, einzelne Anwendungsfelder mit den zuständigenDatenschutzaufsichtsbehörden durch dann verbindliche Verhaltensregelnzu konkretisieren. Mit diesem Ziel haben der Verband und dieDatenschutzbehörden frühzeitig einen intensiven und konstruktivenDialog begonnen, der nun durch die formelle Erteilung derGe-nehmigung des Code of Conduct erfolgreich abgeschlossen wurde.Dr. Thomas Riemann, Geschäftsführer des DW-Verbandes, istzufrieden mit dem Ergebnis: "Aufsichtsbehörden undMitgliedsunternehmen des Verbandes haben es in intensiven undkonstruktiven Gesprächen geschafft, einen Code of Conduct zuerstellen, der von allen Datenschutzaufsichtsbehörden mitgetragenwird. Dieses Ergebnis schafft ein großes Maß an Rechtssicherheit undkommt Verbrauchern und Unternehmen gleichermaßen zugute."Beiden Verhandlungsparteien waren die ausgewogene Behandlung derjeweiligen Interessen von Unternehmen und Verbrauchern wichtig.Thomas Riemann: "Die Auskunfteien haben sich verpflichtet, zukünftigalle Daten taggenau zu löschen und nicht erst jeweils zum Jahresende.Zudem wurde die Prüffrist für die Löschung unerledigterZahlungsstörungen von 4 auf 3 Jahren reduziert. Mit dem Ergebniswurde dem Verbraucherschutz Rechnung getragen und zugleich demberech-tigten Interesse an der Speicherung der Daten für einenerforderlichen Mindestzeitraum Ausdruck verliehen."Der neue Code of Conduct ist auf den jeweiligen Internetseiten derLandesdatenschutzbehörden sowie des DW-Verbandes veröffentlicht undtritt am 25.5.2018 für die Dauer von zunächst sechs Jahren in Kraft.Pressekontakt:Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.GeschäftsführungDr. Thomas RiemannHellersbergstr. 1241460 NeussTelefon 02131.109-4101Telefax 02131.109-217t.riemann@handelsauskunfteien.dewww.handelsauskunfteien.deOriginal-Content von: Die Wirtschaftsauskunfteien e.V., übermittelt durch news aktuell