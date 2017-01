Neue Verbindungen sollen Winterbetrieb am Baden Airpark stärken

RHEINMÜNSTER (dpa-AFX) - Mit neuen Flugverbindungen sollen die Passagierzahlen am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden im Winterhalbjahr deutlich steigen.



So seien neue Strecken unter anderem nach Spanien, Bulgarien, Malta und Italien in den Flugplan aufgenommen worden, berichtete Geschäftsführer Manfred Jung am Donnerstag. Er erwarte einen Passagierzuwachs im Vergleich zum Winterflugplan des Vorjahres von 25 Prozent. Das vergangene Jahr schloss der Flughafen mit mehr als 36 500 Flugbewegungen ab, ein Zuwachs von 4,6 Prozent im Vergleich zu 2015. Bei den Passagieren gab es ein Plus von 4,8 Prozent auf 1,115 Millionen.

Neue Verbindungen werde es auch im Sommerflugplan geben, etwa nach Spanien, England und Portugal sowie nach Italien. Negativ wirken sich nach Jungs Angaben Ereignisse in Ländern wie Ägypten, Tunesien oder der Türkei aus, die das Sicherheitsempfinden von Reisenden beeinträchtigen. Gut für den Baden Airpark sei dagegen der wachsende Tourismus in Baden-Württemberg.

Vor fast 20 Jahren im Mai 1997 hatte der Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden seinen zivilen Betrieb aufgenommen. Zuvor war die kanadische Luftwaffe auf dem Gelände stationiert. Zum Baden Airpark, an dem neben dem Flughafen Stuttgart Kommunen und Landkreise beteiligt sind, gehört auch ein Gewerbegebiet./moe/DP/tos