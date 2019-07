Neue VDE-Studie bewertet emissionsfreie Alternativen zu Dieseltriebzügen im Schienenverkehr / Batterie und Brennstoffzelle gleichermaßen fördern / Planfeststellungsverfahren vereinfachen

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Frankfurt am Main (ots) - Die beschlossene Verkehrswende erfordertlangfristig eine intensivere Nutzung des vorhandenen Schienennetzesdurch dichtere Taktung sowie den weiteren Streckenausbau und dieReaktivierung stillgelegter Strecken. Eine Voraussetzung dafür wäreidealerweise die vollständige Elektrifizierung der Schiene.Allerdings sind heute 40 Prozent des deutschen Schienennetzes - einemder dichtesten der Welt - nicht elektrifiziert und gut ein Drittelder in Deutschland gefahrenen Zugkilometer werden von Dieselzügenerbracht - vielfach auch unter der Oberleitung. Mit Blick auf derenSchadstoffausstoß sind daher andere Antriebssysteme für dieseStrecken gefragt. Welche Antriebsform für welchen Streckentyp denmeisten Erfolg versprechen, zeigt der Technologieverband VDE inseiner neuen Studie "Alternativen zu Dieseltriebzügen imSchienenpersonennahverkehr", die im Rahmen einesEntwicklungsförderprojektes des Ministeriums für Verkehr und digitaleInfrastruktur (BMVI) erstellt wurde. Die Studie dient alsEntscheidungshilfe für alternative Antriebsformen und richtet sich andie Verantwortlichen des Nahverkehrs.Elektrifizierung am sinnvollsten, aber wirtschaftlich schwerdurchführbarGenerell sehen die Autoren die Elektrifizierung als diesinnvollste Lösung, vorausgesetzt sie ist wirtschaftlich und bringtein hohes Verkehrsaufkommen mit sich. Allerdings sind die jetzigenDieselstrecken schwach befahren. Zum anderen ist die Elektrifizierungmit bis zu 2 Millionen Euro pro km kostenintensiv und bringtzusätzlich hohe Wartungskosten mit sich. Selbst, wenn es genügendfinanzielle Mittel gäbe, würde eine Elektrifizierung zusätzlichzeitlich nicht machbar sein aufgrund des heutigen aufwendigenPlanfeststellungsverfahrens, das bis zu 10 Jahre dauert. Folglichsind Alternativen gefragt.Antriebsarten je nach Strecke variierenDer sinnvollste Weg, den Dieseltriebzug abzulösen sindAlternativen mit Elektromotor wie im Falle des Elektrotriebzugs mitOberleitung sowie des Batterie- und Brennstoffzellentriebzugs.Elektromotoren arbeiten emissionsfrei und sind klimaneutral, wennÖkostrom verwendet wird. Hybridantriebe schließen die Autoren alsAlternative aus: Angesichts der beschlossenen Dekarbonisierung desVerkehrs bis 2050 wäre diese Investition eine teure Übergangslösung.Die Autoren sehen den Batterietriebzug als sinnvollste Lösung fürStrecken mit Oberleitungslücken von 40 bis 80 Kilometer an, bei denendie Fahrbatterie unter einer Oberleitung aufgeladen werden kann. Auchauf Linien mit größeren Oberleitungslücken ist der Batterietriebzugeine Option, wenn Elektrifizierungsinseln bereitgestellt werden. BeiBahnlinien allerdings, die gänzlich ohne Oberleitung auskommen müssenoder Lücken von weit über 80 Kilometern aufweisen, ist dieBrennstoffzelle die beste Antriebslösung. Als Abgas entsteht hierlediglich sauberer Wasserdampf. Notwendig ist hierfür allerdings einWasserstoff-Tankstellennetz, dessen Betrieb eine funktionierendeWasserstofferzeugungsindustrie voraussetzt.Heutiges Planfeststellungsverfahren verhindert VerkehrswendeUm die Verkehrswende zügig umsetzen zu können, fordert der VDEeine konsequente Vereinfachung des Planfeststellungsverfahrens. DieWeiterentwicklung der alternativen Antriebskonzepte bis zurSerienreife sollte zudem durch intensive Fördermaßnahmen begleitetwerden - und das unabhängig von der Technologie. Kurzum: Batterie undBrennstoffzelle sollten gleichberechtigt gefördert werden. Das Risikoihrer Umsetzung muss mit politischer Unterstützung abgemildertwerden, so die VDE-Experten.Pressekontakt:Melanie Unseld, Tel. 069 6308461, melanie.unseld@vde.comOriginal-Content von: VDE Verb. der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, übermittelt durch news aktuell