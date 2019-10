Neue VCI-Studie analysiert Potenzial und Voraussetzungen für starke CO2-Minderung der Branche / Eine treibhausgasneutrale Chemie ist technologisch möglich

Frankfurt/Main (ots) - Die deutsche chemische Industrie kann ihrenAusstoß von Treibhausgasen mithilfe neuer Produktionstechnologien biszur Mitte des Jahrhunderts fast vollständig reduzieren. Dies ist dasErgebnis einer Studie des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI),erstellt durch die Gesellschaft für Chemische Technik undBiotechnologie (DECHEMA) und dem Beratungsunternehmen FutureCamp. DieAnalyse untersuchte auch die Voraussetzungen, damit die Branche bis2050 treibhausgasneutral werden kann: Neben der Entwicklung neuerVerfahren vor allem in der Basischemie sind dazu ein dauerhaftniedriger Industriestrompreis sowie erhebliche Mengen emissionsfreienStroms aus erneuerbaren Quellen notwendig.VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup erklärte, dieStudie sei Ergebnis einer langen und intensiven Beschäftigung derBranche mit dem Thema Klimaschutz. Er sagte vor Journalisten inBerlin: "Die deutsche Chemie bekennt sich zur gesellschaftlichenAufgabe Treibhausgasneutralität. Wir wollen diesen Weg bis 2050erfolgreich beschreiten. Dabei wollen wir als deutsche Branche dieSpeerspitze der technologischen Transformation der globalenChemieindustrie bilden." Um die Unternehmen bei diesem Prozess zuunterstützen, plant der VCI eine neue Plattform zu etablieren, dieExpertise aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenführen unddie gesamte Wertschöpfungskette vom Produzenten bis hin zumEndkonsumenten sowie Politik und Gesellschaft einschließen soll.Klaus Schäfer, Vorsitzender des VCI-Ausschusses Energie,Klimaschutz und Rohstoffe, stellte die Inhalte der VCI-Studie vor.Wie der Vorstand der Covestro AG erläuterte, sind die erforderlichenCO2-freien Verfahren zur Herstellung von Basischemikalien heuteprinzipiell bekannt, sie müssten aber für die groß-technischeVerwendung noch weiterentwickelt und marktreif gemacht werden. IhrEinsatz sei ab Mitte der 2030er Jahre denkbar. Schäfer sagte: "2050ist eine weitgehend treibhausgasneutrale Chemieproduktion inDeutschland technologisch vorstellbar. Dafür müssen aber alleVoraussetzungen stimmen: Unternehmen können die Transformation hin zunull Emissionen nur vorantreiben, wenn sie in jeder Phasewettbewerbsfähig bleiben und über große Mengen erneuerbaren Stroms zuniedrigen Kosten verfügen können."Drei Entwicklungspfade analysiertDie Studie mit dem Titel "Auf dem Weg zu einertreibhausgasneutralen chemischen Industrie in Deutschland" beschreibtdie Entwicklung der nächsten Jahrzehnte anhand drei unterschiedlicherAmbitionsniveaus:In einem Referenzpfad würde die deutsche Chemie weiterhin mit denheutigen Technologien produzieren, ihre Effizienz durchkontinuierliche Investitionen aber weiter erhöhen. Damit kann sie bis2050 eine Treibhausgasminderung von 27 Prozent bezogen auf das Niveauvon 2020 erreichen.Sogar 61 Prozent Minderung sind möglich, wenn die Unternehmen imzweiten Technologiepfad zusätzlich stark in neue Prozesstechnologiender Basischemie investieren. Allerdings geht mit diesemAmbitionsniveau bereits ein sehr hoher Bedarf an erneuerbarem Stromvon 224 Terawattstunden pro Jahr einher, was der GesamtstrommengeDeutschlands aus erneuerbaren Energien 2018 entspricht. Daszusätzliche Investitionsvolumen in neue Anlagen liegt bei rund 15Milliarden Euro.Noch weitergehende Maßnahmen beschreibt der dritte PfadTreibhausgasneutralität, der die Lücke zur vollständigenCO2-Minderung schließt: Danach würden neue Prozesstechnologien vonden Unternehmen schon dann eingeführt, wenn sie eine CO2-Ersparniserbringen, selbst wenn sie noch nicht wirtschaftlich sind. Alleinefür die Herstellung der sechs in der Studie untersuchtenGrundchemikalien müssten die Unternehmen von 2020 bis 2050 rund 45Milliarden Euro zusätzlich investieren. Der Strombedarf würde abMitte der 2030er Jahre zudem noch einmal rasant ansteigen und mit 628Terawattstunden etwa das Niveau der gesamten heutigen Stromproduktionin Deutschland erreichen.Notwendige RahmenbedingungenFür Klaus Schäfer zeigen die Ergebnisse der Studie, dass einetreibhausgasneutrale Chemie ohne günstige Rahmenbedingungen schwierigumzusetzen ist. Er sagte: "Je ambitionierter die deutsche Chemie dasZiel Treibhausgasneutralität verfolgt, umso stärker steigen die damitverbundenen Kosten und der Strombedarf. Die Politik steht vor derAufgabe, neue Technologien in allen Phasen von der Entwicklung biszur Markteinführung zu begleiten. Sie muss zudem die chemischeIndustrie am Standort Deutschland international wettbewerbsfähigerhalten." Dies kann laut Schäfer entweder über ein globalesKlimaschutzabkommen oder durch staatliche Unterstützung geschehen.Vor allem niedrige Strompreise seien für die Branche auf dem Wegzur Treibhausgasneutralität unabdingbar, sagte Schäfer: "Die neuenVerfahren sind in Deutschland vor 2050 nur bei Stromkosten von 4 Centpro Kilowattstunde wirtschaftlich. Davon sind wir heute weitentfernt. Die Politik werde daher über die heutigen Entlastungs- undCarbon-Leakage-Regeln hinaus weitere Maßnahmen treffen müssen, um dieStromkosten für die Industrie zu dämpfen." Bereits 50 Prozent höhereStromkosten - also 6 Cent je Kilowattstunde - würden bei den meistenVerfahren die Wirtschaftlichkeit in einen Zeitraum deutlich nach 2050verschieben, erklärte Schäfer.Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen Interessen von rund1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschen Tochterunternehmenausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderen Bereichender Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. 