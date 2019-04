Neue VAIO®: Notebook oder 2-in-1 durchlaufen hartes Testprogramm / Härteste Belastungsproben für Gehäuse, Display, Tastatur und interne Hardware

Bensheim (ots) - Trekstor hat die legendären Notebooks von VAIO®zurück nach Europa geholt. Mit zwei neuen Geräten knüpfen die Rechneran alte Werte der ehemaligen Sony-Marke an, die heute selbstständigagiert. Die Geräte durchlaufen im VAIO®-eigenen Testlabor im Werk inAzumino, Japan, ein intensives Prüfprogramm, das nicht nurBenchmarking-Tests, sondern auch strenge Gehäuse- und Displaytestsenthält. Neben Fall- und Verformungsprüfungen werden die Displaysmutwillig mit harten Werkzeugen bearbeitet, ein Kugelschreiber klemmtbeim Schließen zwischen Bildschirm und Tastatur, ein Schluck Wasserlandet auf dem Keyboard (1): Nichts bringt die Geräte aus Magnesium,Carbonfaser und Aluminium aus der Ruhe oder lässt die Displaysbrechen. Die japanischen Ingenieure nutzen ein eigens entwickeltesPrüfprotokoll mit mehr als 10 Gehäusetests sowie über 70softwarebasierten Tests. Auch technisch ist alles an Bord der beidenneuen Geräte, die ab sofort im Online-Shop (https://de.vaio.com/) undbei ausgewählten Händlern zu haben sind.Beim VAIO® A12 handelt es sich um eine 2-in-1Notebook/Tablet-Kombination, das Modell SX14 ist ein reines Notebook.Beide Geräte sind Leistungsboliden mit Vollausstattung. Das SX14 istsogar schneller, als Intel® es sonst möglich macht: Die Prozessorender Intel® Core[TM] i7 bzw. i5-Serien werden mit einer speziellenKühlung versehen und können so länger an ihrer Leistungsgrenzeagieren, ohne ihre "Coolness" zu verlieren. Für die Grafikperformancesorgt die Intel® UHD Graphics 615 GPU, als RAM kommen 8 bzw. 16 GBLPDDR 3 zum Einsatz. Die SSD-Kapazität liegt wahlweise bei 256 oder512 GB. Als Betriebssystem ist Windows 10 Professional installiert.Vollausstattung inklusiveExterne Adapter gehören mit den beiden Geräten endgültig derVergangenheit an. Das Modell A12 verfügt über zwei USB-A 2.0- undeinem USB-A 3.0-Anschluss sowie VGA und HDMI, also ältere aber weitverbreitete und neue Norm in einem. Beim SX14 stehen vierUSB-Anschlüsse bis zur neuesten Generation zur Auswahl. Weiterhinverfügen die Rechner über Gigabit-LAN, Wifi IEEE 802.11 a/b/g/n/acund Bluetooth 4.1 sowie ein integriertes weltweit funktionierendesLTE-Mobilfunkmodul (3G und 4G) mit MicroSIM-Karte. Das heißt in derPraxis: Während andere unterwegs noch nach dem WLAN-Code suchen, istder VAIO®-Nutzer schon längst im Netz.Trotz kompakter Bauweise und einem geringen Gewicht von nur 999Gramm ist das SX14 mit einem 14-Zoll-Bildschirm (IPS) mit einerAuflösung von 1.920 mal 1.080 Pixeln ausgestattet, optional sogar miteinem UHD IPS Display mit 3.840 mal 2.160 Pixeln. Beide Variantensind extrem robust und verzeihen sogar den vergessenen Kugelschreiberzwischen Display und Tastatur. Die Notebook/Tablet-Kombi A12 ist mit1,1 kg ebenfalls ausgesprochen leicht und wird mit einem 12,5 Zollgroßen IPS-Multitouchschirm mit VAIO® Digitizer Pen geliefert.Die Akkulaufzeit ist reichlich bemessen. Mit bis zu 8,5 Stundenbeim SX14 und bis zu 7,5 Stunden beim A12 sind die Geräte deutlichlänger als einen Arbeitstag unabhängig von der Stromversorgung.(2)Und sollte der Akku doch einmal zu schnell leer sein, laden dieGeräte innerhalb von 60 Minuten bis zu 70 Prozent der Gesamtleistungauf.Zahlreiche Extras erleichtern den AlltagBemerkenswert sind zudem die zahlreichen Extras der neuenVAIO®-Generation. Neben dem integrierten LTE-Modem sind beide Gerätemit einem eingebauten Fingerabdrucksensor, einem GPS-Modul und dasModell A12 sogar mit einer Infrarotkamera zur Gesichtserkennung mitWindows Hello ausgestattet. Besondere Mühe hat sich VAIO® auch beider Tastatur gegeben: Sie neigt sich in aufgeklapptem Zustand demBenutzer leicht entgegen und besteht aus hochqualitativenKomponenten, um schnelles und angenehmes Schreiben über einen langenZeitraum zu gewährleisten.(1) Diese Eigenschaft trifft auf die Tastatur zu, betrifft abernicht andere Teile des Gerätes. Im Falle eines Wasserschadens wirddie sofortige Trockenlegung sowie eine Untersuchung in einem VAIO®Service-Center empfohlen.(2) Testergebnisse unter Laborbedingungen. Tatsächliche Laufzeitenkönnen aufgrund der genauen Spezifikation sowie desAnwendungsszenarios abweichen.Hier finden Sie YouTube-Videos der japanischen Testingenieure fürdas VAIO® SX14: http://ots.de/lG4lOiHier finden Sie YouTube-Videos der Tests für das VAIO® A12:http://ots.de/HKAh3yVAIO® (https://de.vaio.com/) ist eine legendäre Marke fürNotebook-Computer. VAIO® hat für viele Jahre den Standardhochwertiger Notebooks für Business- und Privatanwender gesetzt. Seit2019 werden die in Japan unter neuer, eigenständiger Führungentwickelten und hergestellten Geräte auch wieder in Europavertrieben. Besonders hochwertige Materialien und höchste Ansprüchean die Verarbeitung setzen Maßstäbe in Design und Qualität. Mit dereigenen TruePerformance-Technologie nutzen die VAIO® Notebooks dieLeistungsreserven der eingesetzten Intel®-Prozessoren optimal für denAnwender aus. Mit dem SX14 und dem 2-in-1-Gerät A12 steht den Kundeneine ideale Basis für unabhängiges mobiles Arbeiten und persönlicheAnwendungen zur Verfügung. Die VAIO® Geräte werden in Europa durchTREKSTOR als exklusivem Business Licensing Partner vertrieben.Über TREKSTORSeit der Gründung im Jahr 2009 hat TREKSTOR zahlreicheelektronische Produkte wie MP3-Player, externe Laufwerke, Tablets undNotebook-Computer entwickelt, hergestellt und vertrieben. DasUnternehmen mit Sitz in Deutschland bringt zudem Produkte auf deneuropäischen Markt, die einen besonderen Innovationsstatus haben.Dazu zählen auch Wearables wie die "Smartagent" genannte Smart Watchfür den Einsatz in Unternehmen.Offizielle TREKSTOR Website: http://www.trekstor.deVAIO® CorporationDie VAIO® Corporation mit Sitz in Japan wurde am 1. Juli 2014 alsSpin-Off der Sony-Computersparte mit Sitz in Azumino, PräfekturNagano, gegründet. Dort finden Entwicklung, Design, Fertigung undVertrieb für das PC-Geschäft statt. Im Solution Business werden neueund innovative Produkte wie eine Plattform für VR-Lösungenentwickelt.Offizielle VAIO® Corporation Website: https://vaio.com/topWeiterführende Informationen:TREKSTOR GmbH,Berliner Ring 7, 64625 BensheimPR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: +49 (0) 611 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Web: www.euromarcom.de* VAIO® und das VAIO®-Logo sind registrierte Warenzeichen der SonyCorporation.* Die Namen von hier genannten Produkten, Unternehmen und Dienstensind registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der betreffendenFirmen.Original-Content von: VAIO Corporation, übermittelt durch news aktuell