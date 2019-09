Neue Untersuchung zeigt Datenlücken in wichtigen politischen Bereichen in allen G20 Ländern auf

London (ots/PRNewswire) - Heute bekanntgegebeneUntersuchungsergebnisse zeigen Datenlücken, die die G20-Staaten daranhindern, wirksame Grundsätze bzw. Gesetzesentwürfe zu entwickeln, diedie wichtigen globalen Probleme angehen.Als Projekt der Economist Group und der Pew Charitable Trusts gabThe Evidence Initiative (http://www.evidenceinitiative.org/) eineneuartige "Evidence Map" (Beweiskarte) heraus, ein interaktives Tool,das die Verfügbarkeit und Merkmale von in den G20-Ländernöffentlichen Daten mit Relevanz für politische Grundsätze undGesetzesentwürfe verfolgt.Die Map, die vom Economist Intelligence Unit herausgegeben wurde,bewertet Daten aus fünf politischen Bereichen, die für die Zukunftder G20-Länder von großer Bedeutung sind: Bevölkerungsalterung undRente, digitale Integration, Katastrophenschutz, finanzielleEingliederung und Jugendarbeitslosigkeit. In diesen Bereichenanalysiert die Map die Verfügbarkeit, den Zugang zu und dieHauptmerkmale von politischen, von Sachverständigen definiertenIndikatoren auf internationaler, nationaler und subnationaler Ebene.Zu den wesentlichen Befunden des Berichts zählen:- Keiner der G20 Mitgliedsstaaten sammelte mehr als 60 % der vonSachverständigen empfohlenen Daten.- Die Verfügbarkeit von Daten über Jugendarbeitslosigkeit undfinanzielle Eingliederung war besonders schwach.- Jugendarbeitsprogramme waren im Hinblick auf die Berichterstattungmit durchschnittlich nur 48 % der zur Verfügung stehendenrelevanten Daten der schwächste politische Themenbereich.- Die wirtschaftliche Entwicklungsstufe des jeweiligen Landes schienoffenbar kein bestimmender Faktor für die Datenberichte oder dieMerkmale zu sein. So schnitten Länder mit mittlerem Einkommen wieMexiko, die Türkei und Argentinien in der Analyse relativ gut ab.- Nur 54 % der internationalen Datenquellen und 41 % der nationalenQuellen stellten solide Visualisierungsmittel zur Auslegung derDaten bereit.- Der Bereich der Bevölkerungsalterung und Rente zeigten imDurchschnitt die höchste Stufe der Berichterstattung - in denrelevanten Indikatoren standen 67 % der Daten zur Verfügung.Leo Abruzzese, leitender globaler Berater für politischeEntscheidungen beim Economist Intelligence Unit, sagt: "ErstaunlicheFortschritte in der Kommunikationstechnik stellen mehr Daten als jezuvor zur Verfügung, aber unsere Untersuchung zeigte viel zu vieleLücken in Bereichen, auf die sich die Länder gut vorbereiten sollten.Die Datenerfassung ist nicht teuer, und die Ausgabe lohnt sich aufjeden Fall. Wir hoffen, dass die "Data Map" bei der Aufdeckung dieserLücken und Orientierung für zukünftige Investitionen hilfreich ist."Die "Evidence Map" und den vollständigen Bericht finden Sie aufwww.evidenceinitiative.org.Pressekontakt:Beatrice Rhodes unter beatrice.rhodes@tvcgroup.com+44(0)793-177-5628. Myriam Khan unter myriam.khan@tvcgroup.com+44(0)776-548-1358Original-Content von: The Economist Group; The Pew Charitable Trusts, übermittelt durch news aktuell