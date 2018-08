Neue Untersuchung belegt, dass Tabakkonzerne in den USA und weltweit Zigaretten auf Social Media vermarkten

Gesundheitsorganisationen fordern Federal Trade Commission derVereinigten Staaten auf, die Unternehmen auf unterlassene Offenlegungvon bezahlter Werbung zu überprüfenWashington (ots/PRNewswire) - Tabakkonzerne betreiben heimlichWerbung auf Social Media-Plattformen wie Instagram, Facebook undTwitter, indem sie Social Media Influencer - junge Meinungsmacher mitgroßer Online-Anhängerschaft - dafür bezahlen, Fotos zu posten, dieZigaretten und das Rauchen attraktiv erscheinen lassen. DieseMarketingstrategie konnte in mehr als 40 Ländern dokumentiert werden.Die Ergebnisse einer zweijährigen Untersuchung durch die Campaign forTobacco-Free Kids und Netnografica LLC, ein in den USA ansässiges,auf Online-Research spezialisiertes Konsumforschungs- undBeratungsunternehmen, wurden heute online veröffentlicht(http://wheretheressmoke.social/) und in einer Petition an dieUS-Federal Trade Commission (FTC) (https://www.tobaccofreekids.org/assets/content/press_office/2018/2018_08_ftc_petition.pdf) von neunführenden Gruppen aus den Bereichen öffentliche Gesundheit undMedizin ausführlich dargelegt.Die Studie dokumentiert mehr als 100 Social-Media-Kampagnen dermultinationalen Tabakgiganten Philip Morris International, BritishAmerican Tobacco, Japan Tobacco International und Imperial Brands.Netnografica interviewte junge Social Media-Influencer, die angaben,dafür bezahlt zu werden, Zigaretten online bei Millionen vonAnhängern zu bewerben - allerding ohne dabei zu verraten, dass sieGeld für diese Form der Werbung erhalten (den Befragten wurdeAnonymität gewährt, um an der Untersuchung teilzunehmen).Zu den wichtigsten Ergebnissen der Untersuchung gehören:- Tabakunternehmen suchen gezielt junge Leute, die eine große Anzahlvon Anhängern online haben, und bezahlen sie dafür, Fotos mitMarlboro, Lucky Strike und anderen Zigarettenmarken zu posten. DieSocial Media-Influencer werden trainiert, welche Marken konkret zufördern sind, wann sie die Bilder für eine maximale Außenwirkunglive einstellen, und wie sie "natürliche Fotos" machen, die nichtwie inszenierte Werbung aussehen. In Italien sollten Influencer,die Lucky Strike-Zigaretten gegen Geld promoten, sogar dafürsorgen, dass die Gesundheitswarnungen auf den Zigarettenschachtelnauf online geposteten Fotos nicht sichtbar sind.- Tabakkonzerne organisieren Partys und Wettbewerbe mitMarken-Sponsoring und ermutigen die Teilnehmer, dieseZigarettenmarken über ihre Social Media-Accounts zu posten.- Influencer werden angewiesen, spezielle Hashtags für Zigaretten inihre Social Media-Posts einzufügen. Dass die von den SocialMedia-Influencern verwendeten Hashtags größtenteils in Englischgehalten sind, zeigt, dass Tabakkonzerne ein globales Publikumansprechen, zu dem auch amerikanische Jugendliche gehören.- Zusammengenommen haben diese unlauteren Social-Media-Kampagnen fürTabakprodukte weltweit mehr als 25 Milliarden Views erbracht -davon 8,8 Milliarden in den USA, wie eine im Rahmen dieserUntersuchung in Auftrag gegebene Social Media-Analyse ergab.Diese Ergebnisse werden ebenfalls in einer Story der The New YorkTimes (https://www.nytimes.com/2018/08/24/health/tobacco-social-media-smoking.html) ausführlich behandelt.Die Federal Trade Commission (FTC) reguliert dasInfluencer-Marketing in den USA und setzt die"Truth-in-Advertising"-Standards durch. Diese verlangen von denEinflussnehmern, dass sie ihre Geschäftsbeziehungen zu denWerbetreibenden klar offenlegen, wenn sie Marken in sozialen Medienbewerben oder unterstützen. Keines der in dieser Untersuchungdokumentierten Fotos war mit derartigen Angaben versehen, obwohlumfangreiche Beweise dafür vorliegen, dass viele Einflussnehmer dafürbezahlt oder anderweitig motiviert wurden, bestimmte Zigarettenmarkengezielt zu bewerben.Die FTC wird mit der heute vorgelegten Petition aufgefordert, eineAnordnung zu erlassen, die Tabakunternehmen dazu verpflichtet,offenzulegen, dass ihre Social-Media-Kampagnen tatsächlich bezahlteWerbung für Tabakprodukte sind, und diese inhaltlich eindeutig mit#Sponsored, #Promotion oder #Ad zu kennzeichnen. Eingereicht wurdedie Petition von der Campaign for Tobacco-Free Kids, American Academyof Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American CancerSociety Cancer Action Network, American Heart Association, AmericanLung Association, der International Union Against Tuberculosis andLung Disease, Truth Initiative und Vital Strategies.Die Social-Media-Kampagnen konnten unter anderem in Ländern wieBrasilien und Uruguay dokumentiert werden, die Tabakwerbung imInternet verbieten. Derartige Kampagnen umgehen bzw. verletzen dieRichtlinien von Social Media-Unternehmen wie Facebook und Instagram,die keine bezahlte Werbung für Tabakprodukte auf ihren Plattformenzulassen."Die Tabakkonzerne proklamieren gerne, dass sie keine Kinder insVisier nehmen, aber diese Studie zeigt, dass sie genau das Gegenteiltun - und zwar mit einer Raffinesse, die eine neue Generationnikotinabhängig zu machen droht und die bei der Eindämmung desRauchens weltweit gemachten Fortschritte ausbremst", erklärt MatthewL. Myers, President der Campaign for Tobacco-Free Kids.Die Untersuchung zeigt zudem auf, dass alle vier großenTabakkonzerne auch gegen ihre eigenen internen Marketingstandardsverstoßen. Diese Standards besagen, dass die Unternehmen kein viralesMarketing (British American Tobacco, Imperial Brands) oder verdecktesMarketing betreiben werden, bei dem nicht ausdrücklich klar ist, dassZigaretten beworben werden (British American Tobacco), bei ihrerOnline-Werbung zwingend eine Altersüberprüfung einbauen (JapanTobacco International), und sich für "ehrliche und korrekteVermarktung" einsetzen (Philip Morris International)."Wir sehen hier klar belegt ein hochmodernes SocialMedia-Marketing mit großem Budget, das populäre Themen und Trends ausder Jugendkultur aufgreift", sagt Robert Kozinets, President vonNetnografica LLC, und Lehrstuhlinhaber an sowohl der School forCommunication als auch der Business School der University of SouthernCalifornia.Der Untersuchung zufolge zielen dieSocial-Media-Marketingkampagnen häufig auf Länder mit niedrigem undmittlerem Einkommen ab, die unverhältnismäßig hoch durchtabakbedingte Todesfälle und Krankheiten belastet sind. Der Konsumvon Tabakprodukten kostet derzeit weltweit jährlich mehr als 7Millionen Menschen das Leben und wird in diesem Jahrhundertvoraussichtlich eine Milliarde Menschenleben fordern - wenn dieRegierungen keine Maßnahmen ergreifen, um dies zu verhindern.Weitere Informationen und Fotos zum Download finden Sie unter:http://wheretheressmoke.social/resources