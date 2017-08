Eschborn (ots) - Rund eine halbe Million Menschen leiden imdeutschsprachigen Raum an den chronisch-entzündlichenDarmerkrankungen (CED) Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. DiePatienten haben sowohl mit häufigem und heftigem Durchfall, schwerenBauchkrämpfen als auch mit gefährlichen Darmschäden zu kämpfen.Pflanzliche Arzneimittel sind bei vielen Betroffenen beliebt, da siewirksam und gut verträglich sind sowie in der Regel wenigerNebenwirkungen haben. Eine aktuelle Untersuchung an der UniversitätDuisburg-Essen hat nun gezeigt, dass ein pflanzlichesKombinationsarzneimittel mit Myrrhe (Myrrhinil-Intest®) im akutenColitis ulcerosa-Schub für eine höhere Konzentration angesundheitsfördernden kurzkettigen Fettsäuren im Darm sorgt als dassynthetische Standardmedikament Mesalazin [1]. "Diese kurzkettigenFettsäuren erfüllen viele wichtige Aufgaben im Darm", erklärtStudienleiter Prof. Jost Langhorst, "sie sind beispielsweise für dieEnergieversorgung spezieller Darmzellen sowie für die Produktion desschützenden Darmschleims sehr wichtig." Neben der Unterstützung derMagen-Darm-Funktion habe die Pflanzenarznei so auch im Rahmen derErhaltung der schubfreien Phase einen entscheidenden positivenEinfluss auf die Fettsäure-Produktion der Darmflora ("Mikrobiota"),so der Essener Gastroenterologe.In der aktuellen Untersuchung wurden 89 Colitis-ulcerosa-Patientenuntersucht, von denen 43 im Untersuchungszeitraum von 12 Monateneinen Schub entwickelten (Phase erhöhter Entzündungsaktivität mitmehr Beschwerden). Unter Mesalazin war im Schub ein signifikanterAbfall der kurzkettigen Fettsäuren zu beobachten. Bei den Patienten,die das Myrrhe-Arzneimittel einnahmen, verringerte sich hingegen dieKonzentration der guten Darmflora-Fettsäuren nicht signifikant. Inder schubfreien Phase (Remission) war kein Unterschied beiderTherapien zu beobachten. Die neue Untersuchung basiert auf einerbereits 2013 von Langhorst veröffentlichten Studie auf höchstemwissenschaftlichen Niveau: Hier konnten die Wissenschaftler zeigen,dass die Myrrhe-Arznei zur Erhaltung der schubfreien Phase beiColitis ulcerosa im Rahmen der Studie dem StandardmedikamentMesalazin nicht unterlegen war [2].Darmflora -> Fettsäuren -> DarmvitalitätDie kurzkettigen Fettsäuren werden von den bis zu 100 BillionenDarmbakterien aus Ballaststoffen gebildet. Diese "guten Fettsäuren"seien nicht nur für die Energieversorgung der Darmschleimhaut, dieSchleimproduktion (Mucin) und die ph-Wert-Regulation von überragenderBedeutung, sondern man kenne inzwischen auch folgenden Zusammenhang:"Je stärker die Entzündung im Darm, desto weniger kurzkettigeFettsäuren sind dort vorhanden. Eine hohe Produktion diesergesundheitsfördernden Fettsäuren durch die Mikrobiota ist demnach einwünschenswerter Zustand bei CED-Patienten", erläutert Langhorst.Kombinationsvorteil durch ergänzende WirkungDer Essener Gastroenterologe erforscht das Myrrhe-Arzneimittelschon lange. So konnte er nicht nur bei den Darmflora-FettsäurenUnterschiede zu Mesalazin feststellen: "Wir haben auch Hinweisegefunden, dass das pflanzliche Arzneimittel ausschließlich an derDarmschleimhaut wirkt und nicht, wie die Standardarznei, über eineBeeinflussung des gesamten Immunsystems." Zwei weitere aktuelleUntersuchungen zum Wirkmechanismus ergaben darüber hinaus, dass sichdie Einzelkomponenten der Myrrhe-Arznei in ihrer Wirksamkeitgegenseitig verstärken und dass die Pflanzenkombinationentzündungshemmend wirkt [3,4]. "Zum jetzigen Zeitpunkt verdichtensich die Hinweise dafür, dass zur Erhaltung der schubfreien Phase dieKombination von Mesalazin mit dem Myrrhe-Arzneimittel einenZusatznutzen für den Patienten haben könnte."Die Quellen 1-4 können Sie beim Pressekontakt anfordern.Pressekontakt:CGC Cramer Gesundheits-Consulting GmbHUwe Knop, T: 06196 / 77 66 - 115, knop@cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell