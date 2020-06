Berlin (ots) - Laut einer aktuellen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom lagern 199 Millionen Alt-Handys in deutschen Haushalten - Deutsche Umwelthilfe ruft Bürgerinnen und Bürger, Kommunen und Unternehmen auf, sich aktiv an der Sammlung "Handys für die Umwelt" zu beteiligen - Gespendete Handys werden zur Wiederverwendung aufbereitet oder hochwertig recycelt - Jedes abgegebene Gerät schont Ressourcen, schützt das Klima und unterstützt UmweltschutzprojekteIn deutschen Schubladen lagern 199 Millionen Alt-Handys und -Smartphones. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Viele dieser Handys könnten für eine Wiederverwendung aufbereitet oder deren wertvolle Rohstoffe umweltfreundlich recycelt werden. Das schont nicht nur Ressourcen, sondern schützt auch das Klima. Deshalb ruft die Deutsche Umwelthilfe (DUH) Verbraucherinnen und Verbraucher, Unternehmen und Behörden zur Spende ausgedienter Mobiltelefone durch die Teilnahme an der Sammelinitiative "Handys für die Umwelt" auf. Gemeinsam mit dem Rücknahmesystem Mobile-Box sammelt die DUH alte Mobiltelefone zur Wiederverwendung oder zum Recycling. Mit den Erlösen der Handysammlung werden Umweltschutzprojekte in Deutschland unterstützt."Viele Handys werden nur zwei bis drei Jahre genutzt und dann ausgetauscht. Allein in Deutschland wandern etwa 24 Millionen neue Smartphones Jahr für Jahr über die Ladentheke. Damit sind ein unglaublicher Ressourcenverbrauch und enorme Umweltauswirkungen verbunden. Die alten Geräte werden viel zu häufig falsch entsorgt oder landen ungenutzt in der Schublade. Dem wollen wir entgegenwirken. Mit unseren Sammelboxen können alte Handys einfach und bequem erfasst und ihnen ein zweites Leben gegeben werden. Je mehr Menschen, Kommunen und Unternehmen mitmachen, desto besser für die Umwelt" , sagt die Stellvertretende DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.Bei jedem gespendeten Gerät wird geprüft, ob es sich noch reparieren und wiederverwenden lässt. Persönliche Daten auf den Geräten werden professionell und vollständig gelöscht. Teilnehmende Unternehmen und Organisationen erhalten einen Nachweis über die von der DEKRA zertifizierte Datenlöschung und die umweltgerechte Entsorgung. Sind Geräte nicht für eine Wiederverwendung geeignet, werden enthaltene Rohstoffe durch einen zertifizierten Recycler zurückgewonnen und Schadstoffe umweltgerecht behandelt. Zudem ermöglichen die Erlöse Umweltschutzprojekte in Deutschland. So entstanden beispielsweise Materialien zur Umweltbildung und eine Vielzahl an Schutzprojekten für bedrohte Arten, wie etwa Wildbienen oder Fischotter.Verbraucherinnen und Verbrauchern empfiehlt die DUH, gebrauchte Geräte zu kaufen, sie möglichst lange zu nutzen und Schäden durch Schutzhüllen und Displayfolien vorzubeugen. Defekte Geräte sollten mit Hilfe von Reparaturwerkstätten und Repair-Cafés nach Möglichkeit repariert werden.Links:- Informationen zur Handysammlung "Handys für die Umwelt" https://www.handysfuerdieumwelt.de - Nachhaltigkeit von Smartphones und Tipps zum Umgang mit Handys https://www.duh.de/projekte/althandy/Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft030 2400867-43, 0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Marlen Bachmann, Thomas Grafe030 2400867-20, presse@duh.de http://www.duh.de,http://www.twitter.com/umwelthilfe, http://www.facebook.com/umwelthilfe,http://www.instagram.com/umwelthilfeWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/22521/4612577OTS: Deutsche Umwelthilfe e.V.Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell