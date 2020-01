Neue Umfrage sieht Hamburger SPD vor den Grünen

HAMBURG (dpa-AFX) - Gut vier Wochen vor der Hamburger Bürgerschaftswahl liegt die SPD einer Umfrage zufolge wieder vor den Grünen.



In der vom Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap für den NDR gestellten Sonntagsfrage kommen die Sozialdemokraten derzeit auf 32 Prozent und wären damit stärkste politische Kraft. Die Grünen erreichen 27 Prozent, wie der NDR am Donnerstag mitteilte. In einer Umfrage von Infratest dimap von Anfang Januar hatten die SPD von Bürgermeister Peter Tschentscher und die Grünen von Hamburgs Zweiter Bürgermeisterin Katharina Fegebank noch gleichauf bei 29 Prozent gelegen.

Die CDU verbesserte sich bei der Umfrage leicht und steht nun bei 16 Prozent. Danach folgten die Linken mit 8 Prozent, die AfD mit 7 Prozent sowie die FDP mit 6 Prozent. Die Wahl ist am 23. Februar./let/DP/he